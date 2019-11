„Před zápasem i po prvním setu bych bod bral, teď jsou pocity takové smíšené. Bylo to vyrovnané utkání, které rozhodl servis. Nám se sice dařil až extrémně, ale domácímu týmu ještě víc,“ uvedl zlínský trenér Přemysl Obdržálek.

Fatra podlehla moravskému rivalovi pošesté za sebou. Tři poslední vzájemné duely rozhodla až zkrácená hra. Stejné to byli i včera večer. Fatra sice dvakrát dotáhla náskok rivala, ale klíčový pátý set nezvládla. I tak se bod z Brna počítá.

Spokojení však byli i domácí.

„Třetí zápas po sobě jsme hráli tie-break a jsem rád, že jsme ho na rozdíl od utkání s Českými Budějovicemi a Liberci zvládli. Máme mladý mančaft, který si musí takovými zápasy projít. Zlín hrál výborně, hlavně na servisu nám zatápěl. Hlavně proto jsem strašně rád za dva body,“ prohlásil brněnský kouč Ondřej Marek.

Speciální utkání před televizními kamerami odehrál Luan duc Truong. Mladá nahrávač přišel do Brna před sezonou právě z Baťova města a novému týmu pomohl pokořit bývalý klub.

„Vždycky jsem si říkal, že to je zápas jako každý jiný, ale není to tak. Ve Zlíně jsem strávil mnoho let a na rozdíl od předchozích sezon, kdy byl favoritem soupeř, jsme nyní byli na tahu my,“ uvedl Truong.

Zlínští volejbalisté ale rivala pořádně potrápili. Poslední tým se rval od začátku do konce a dal zapomenout na mizerný vstup do sezony. I přes bojovný výkon Fatra zůstává poslední. Brno je čtvrté. O víkendu mají Zlíňané volno.

Uniqa extraliga volejbalistů, dohrávka 6. kola –

Volejbal Brno - VSC Fatra Zlín 3:2 (15, -19, 21, -17, 10)

Nejvíce bodů: Římal 35, Licek 18, Hrazdíra 12 – Adamec 23, Motyčka 11, Vašíček 9. Rozhodčí: Grabovský, Spáčil. Diváci: 620.

Brno: Truong, Hrazdíra, August, Licek, Římal, Pražák, libero: Lžičař. Střídali: Hukel.

Zlín: Šulc, Čechmánek, Čech, Vašíček, Navláčil, Adamec, libero: Viceník. Střídali: Motyčka, Varous. Trenér: Obdržálek.