Letošní ročník byl zahájený v pátek odpoledne proti českým juniorům, kteří se pod vedením zlínského trenéra Přemysla Obdržálka připravují na domácí Mistrovství Evropy.

„Bylo to těžké utkání. Ještě jsme nepředváděli hru, jakou bychom si představovali,“ uvedl šéf klubu Roman Macek, který naopak byl spokojený s dalšími dvěma duely.

„Druhý zápas proti Vídni jsme odehráli s obměněnou sestavou. Výhra se očekávala. Jelikož v úvodních dvou duelech neprohrála ani Myjava, tak to s nimi bylo takové finále. Od nás se jednalo o absolutně nejlepší střetnutí v přípravě, kvalitně jsme podávali a útočili,“ rozplýval se Macek.

Volejbalistům Fatry byla na začátku září zrušena příprava, což se projevilo také na úvod Zlín Cupu.

„Šla vidět nerozehranost, určitým způsobem jsme se rozjížděli. Až nyní jsme se dočkali pořádných zápasů, které měly parametry těch soutěžních,“ libuje si Macek.

Do začátku sezony však stále vidí prostory na zlepšení.

„Potřebujeme zapracovat na všem. Jednoznačně nám chybí herní manko,“ uvědomuje si.

„Nemůžu říct, že by hráči během přípravy nepracovali. Až v sobotu jsem však viděl, že překlikli do módu samotných utkání. Snad jsme se do toho už dostali,“ věří pevně Macek, kterému v pátek nedohrál Jiří Adamec.

25letý univerzál však v sobotní sestavě už nechyběl.

Zlínští volejbalisté se nyní o víkendu měli představit v prvním letošním kole extraligy, vinou karantény Českých Budějovic bylo utkání přeloženo na 24. září od 17.00.

„Vzhledem k tomu, že příprava byla komplikovanější a odpadl nám turnaj, tak se pro nás spíše jedná o výhodu,“ bere to pozitivně asistent trenéra a šéf v klubu v jedné osobě.

Před začátkem nového ročníku by tak Fatra mohla odehrát ještě jeden zápas.

„Jednáme s týmem z Beskyd, kterému odpadl úvodní duel sezony proti týmu z Odolené Vody. Momentálně řešíme, kde by se víkendové utkání odehrálo,“ dodal Macek.

Výsledky Fatry v rámci Zlín Cupu 2020:

vs. U-20 ČR 3:2

vs. Sokol Vídeň 3:0

vs. Spartak Myjava 3:0