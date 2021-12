„Všichni na hřišti věděli, o co se hraje a podle toho to asi taky vypadalo. Po prvním setu, ve kterém jsme zvládli po dlouhé době dobře koncovku, jsem nám věřil. Soupeř ale dobře vystřídal, něco změnil a my jsme to zkrátka psychicky neutáhli,“ smutnil po konci zápasu kapitán Fatry Radim Šulc.