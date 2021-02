„Byli jsme si vědomi, že hrajeme o nezáviděníhodné poslední místo, na což jsme na rozdíl od soupeře nikdy nebyli zvyklí. Chtěli jsme se tomu vyhnout,“ měl jasno šéf klubu Roman Macek.

Fatra do zápasu vstoupila výborně – v první sadě vedla 21:14 a kráčela si za bezproblémovým vedením 1:0 na sety.

„Zcela nepochopitelně jsme ale zvolnili, soupeř se dotáhl na 24:23,“ přiblížil Macek, který nakonec sledoval těsnou výhru Zlína v úvodní sadě.

„Jsem přesvědčený o tom, že to byl klíčový faktor porážky. Mysleli jsme si, že to půjde samo, ale nešlo,“ láteřil Roman Macek.

Zlínští volejbalisté po většinu další sady byli o krok dozadu, dokonce úspěšně stáhli pětibodovou ztrátu.

„Druhý set byla křeč, už bylo vidět, že nám něco nefunguje. Do koncovky jsme šli s tím, že jsme měli jednobovou ztrátu, vinou špatné distribuce nahrávky jsme sadu prohráli.“

Hosté, kterým vinou zranění nemohl pomoci Jiří Adamec, nakonec zbývající dvě sady nezvládli a prohráli 1:3.

„Dalo se očekávat, že bude těžké se do toho znovu dostat. Vytvářeli jsme elementární chyby, nehodné extraligového klubu,“ mrzelo Macka.

Absence lídra

Nejen v posledním utkání Fatry se ukázalo, že týmu chybí lídr.

„Když se dostaneme do herních problémů, není v kádru Hráč, který by to vzal na sebe a mužstvo táhl, aby se z toho dostalo. V celé sezoně jsme nenašli jediného,“ trápilo Romana Macka.

Zbytek extraligového ročníku tak společně se svými svěřenci bude sledovat už pouze zpovzdálí.

Jak budou vypadat další dny?

„Z důvodů současné epidemiologické situace hráči do konce měsíce dostanou volno. Sejdeme se 1. března. Zároveň proběhnou klíčová jednání o prodloužení smluv. Kdo bude pod smlouvu, nastoupí do přípravy. S kým se případně nedomluvíme, tak u nich se teprve uvidí,“ uzavírá.

VK Euro Sitex Příbram – VSC Fatra Zlín 3:1 (23, -24, -12, -19)

Sestava Zlína: Kozak, Šulc, Čech, Motyčka, Vicenik, Varous, Čeketa, Navláčil, Žák

DALŠÍ VÝSLEDKY:

Ostrava – Lvi Praha 3:0 (-23, -22, -18).

Ústí n. L. - Beskydy 3:1 (21, -17, -16, -20).

Brno – České Budějovice 0:3 (15, 14, 21)

Odolena Voda – Kladno 3:0 (-23, -14, -28)

Karlovarsko – Liberec 3:1 (22, -20, -22, -19)