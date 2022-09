„Velká škoda, že jsme nevyhráli první set. V koncovce jsme dali vynikající servis, od setbolu nám chyběly centimetry, soupeř to nakonec dotáhl do vítězného konce,“ posteskl si Macek.

„Druhou sadu jsme hráli výtečně, ve třetí jsme byli slabší. V koncovce čtvrtého jsme to znovu těsně zahráli do autu, Brno to pak dohrálo. Nerad to používám, ale trochu nám chybělo štěstí,“ uzavřel Roman Macek.

Svěřenci hlavního trenéra Přemysla Obdržálka ve čtvrtek od 18.00 hodin hrají na palubovce Odolene Vody.

Drsná lekce pro Pantery. Otrokovice schytaly s mistrem příděl, prohrály 1:12