Zlínské volejbalisty porážka v Ostravě pořádně štvala, protože nebyli horší než moravský rival, ale nezvládli koncovku žádného setu a domů odjeli s prázdnou. „Zápas rozhodl lepší servis Ostravy. Nezvládli jsme koncovky prvního a třetího setu. V druhém byla Ostrava lepší,“ uznal kouč Fatry Přemysl Obdržálek.

Mladý tým ani v závěru neúspěšné sezony nechce zatracovat. „Vždyť v Ostravě nahrával věkem ještě junior,“ poukazuje na Šulce zlínský kormidelník, který postrádal prvního nahrávače Bartáka.

Největším nepřítelem Zlína je hlavně psychika. „V mnoha zápasech prohráváme sety o dva body a to nás sráží. Ty porážky nám zůstávají v hlavách. Snad tuto sezonu dohrajeme do úspěšné záchrany,“ doufá Obdržálek.

Hráči Fatry tradičnímu soupeři z Ostravy cestu za výhrou pořádně zkomplikoval. Třeba koncovku třetího setu ovládal Zlín až do stavu 20:24. Pak už při podání Mennera neuhrál ani jeden míč a prohrál 26:24. „V kritických momentech zápasu jsme domácí neubránili na příjmu a pak se neprosadili v útoku. Hráli jsme vyrovnané utkání, ale vrcholem našeho současného psychického rozpoložení byla koncovka třetího setu, kdy jsme totálně selhali na všech postech a ve všech činnostech,“ prohlásil kapitán hostů Michal Čechmánek.

Severomoravany těšil hlavně zisk bodů a potvrzení přímého postupu do čtvrtfinále play-off. „Vyhráli jsme sice 3:0, ale jednoznačný výsledek neodpovídá průběhu zápasu. Určitě to nebyl náš nejlepší volejbal. Ve třetím setu jsme měli více štěstí než rozumu, když soupeř vedl 24:20, ale nedokázal set dohrát,“ uvedl trenér Ostravy Jan Václavík.

Výkon protivníka ocenil i domácí kapitán Jan David. „I když soupeř přijel bez prvního nahrávače, tak se rval o výsledek, protože potřeboval vyhrát a zlepšit své umístění. Zápas byl vyrovnaný, my jsme udělali dost chyb na všech postech a hodně také v kritických momentech. V koncovce třetího setu měl soupeř nahráno na vítězství, ale díky naší koncentraci a dobré obraně jsme zápas dovedli do vítězného konce,“ pronesl David.

Zatímco ostravští volejbalisté se těší na vyřazovací boje o medaile, Zlín si letos nezahraje ani předkolo play-off. Rád bude, když se vyhne baráži.

Důležitý krok mohou hráči Fatry udělat již v sobotu doma proti Lvům Praha.

Volejbalová extraliga mužů, 20. kolo -

VK Ostrava – Fatra Zlín 3:0 (23, 18, 24)

Nejvíce bodů: Janků 17, Dvořák 15, Menner 12 - Čech 14, Adamec a Vašíček po 6. Rozhodčí: Grabovský, Kavala. Diváci: 550.

Ostrava: Kotas, Podlesny, Janků, Sedláček, Dvořák, Menner, libero Sobczak. Střídal: Beal.

Zlín: Navláčil, Šulc, Čech, Čechmánek, Adamec, Vašíček, libero Motyčka. Střídali: Varous, Kozak.

Další výsledky: Lvi Praha - Benátky nad Jizerou 3:0 (23, 22, 16), Liberec - České Budějovice 3:0 (19, 20, 21),Karlovarsko - Příbram 3:0 (23, 14, 16), Brno - Odolena Voda 2:3 (-28, -23, 22, 18, -13), Ústí nad Labem – Kladno hraje se v pondělí.

1. Liberec 20 13 1 5 1 1781:1574 46

2. České Budějovice 20 13 3 0 4 1732:1583 45

3. Karlovarsko 20 11 3 1 5 1714:1581 40

4. Ostrava 20 12 0 3 5 1617:1584 39

5. Kladno 19 10 3 2 4 1663:1538 38

6. Příbram 20 6 6 0 8 1765:1710 30

7. Brno 20 8 1 4 7 1758:1749 30

8. Lvi Praha 20 4 4 3 9 1698:1768 23

9. Ústí nad Labem 19 7 0 2 10 1501:1551 23

10. Odolena Voda 20 5 3 1 11 1713:1809 22

11. Fatra Zlín 20 2 2 3 13 1588:1769 13

12. Benátky n. J. 20 1 1 3 15 1369:1683 8