Ve šlágru 6. kola II. ligy skupiny severní Morava Napajedla doma nečekaně darovala bod rezervě Frýdku-Místku. „Je to škoda, chtěli jsme se vráti do čela. Ztráta mrzí, ale jdeme bojovat dál,“ burcuje kabinu kouč třetího celku Petr Juráň.

FATRA NAPAJEDLA – FR.-MÍSTEK B 24:24 (13:11)

Petr Juráň, trenér Napajedel: „V průběhu prvního poločasu jsme sice měli navrch, ale bohužel jsme opět neproměňovali vyložené šance a místo uklidňujícího náskoku jsme šli do kabin jen s dvougólovým náskokem. Nepovedl se nám nástup do druhé půlky a kvůli velkému množství technických chyb jsme pustli soupeře zpátky do zápasu. Soupeř byl pořád o krok napřed, na konci zápasu se nám podařilo skóre otočit, ale brankou tři vteřiny před sirénou nakonec soupeř vyrovnal. Za vyzdvihnutí stojí výkon brankáře Šidlíka a v útoku mladého Mazurka, kteří drželi naše naděje až do konce.“