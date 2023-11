Stále čekají na druhou výhru, podle předpokladů si ji neodvezli ani z půdy favorizovaného Kladna. Zlínští volejbalisté v 7. kole Uniqa extraligy padli s dosud neporaženým týmem 0:3 na sety, nejvíce bodů zapsali v závěrečném dějství.

Volejbalisté zlínské Fatry. Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Kladno nás dnes jednoznačně přehrálo na servisu. Zatlačilo nás a my jsme kolikrát nemohli ani útočit. Když jsme něco přihráli, jejich obrana na síti si to hezky nadrazila a pohodlně si to dohráli,“ smutnil po zápase kapitán hostů Luan Duc Truong.

Fatra v úvodních dvou setech získala shodně 13 bodů, v závěrečném dějství pouze o dva více.

„Velmi povedené utkání z naší strany, ale Zlín nám to zase dost ulehčil. Nešlo jim to, ale my jsme jim zase nic nedovolili. Velká spokojenost, pro diváky to muselo být pěkné utkání,“ pochvaloval si kapitán domácích Adam Zajíček.

Zlínští volejbalisté po šesti odehraných zápasech mají na kontě pouze tři body za vítězství v úvodním utkání nad Ústí nad Labem, které porazili před měsícem. Od té doby padli pětkrát v řadě.

V sobotu nastoupí na palubovce čtvrtých Českých Budějovic.

Uniqa extraliga, 7. kolo

Kladno volejbal cz – VSC Fatra Zlín 3:0 (-13, -13, -15)