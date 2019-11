„Motivace je velká. Kluci vědí, o co jde. Věřím, že znovu podáme kolektivní výkon a budeme se prezentovat agresivním a odvážným volejbalem, který nám přinese úspěch,“ přeje si kouč Fatry Přemysl Obdržálek.

Volejbalisté Zlína se po sérii porážek bez jediného vyhraného setu zvedli. V posledních třech duelech dokázali bodovat, když Ústí nad Labem a pražské Lvy zdolali shodně 3:1 na sety.

„Byla jen otázka času, kdy to přijde. Tým nemáme špatný, kluci si ale moc nevěřili. Pomohl nám až vyhraný první set proti Ústí,“ připomněl jediný domácí triumf Obdržálek.

Fatra chce poslední výkony a výsledky potvrdit i dnes doma proti Beskydům. Nováček soutěže z Frýdku-Místku ale nebude snadným protivníkem. Vždyť v kádru má hned devět zahraničních borců z osmi států.

„Bude to velmi těžké utkání. Nevíme, co máme do soupeře čekat. Moc je neznáme, ale Beskydy sebraly body Brnu nebo Kladnu, takže určitě mají svoji kvalitu,“ ví Obdržálek.

Předehrávka 9. kola se v hale Datart hraje už dnes od sedmnácti hodin.