Dvě kola před koncem základní části mají právě před sobotním soupeřem z Frýdku-Místku nedostižný osmibodový náskok.

„Jsem moc rád, že jsme důležité utkání zvládli a po dlouhé době si zahrajeme ve vyřazovacích bojích,“ těší kouče zlínské Fatry Přemysla Obdržálka.

Tomu bylo už před začátkem třeskuté bitvy jasné, že si hosté na půdě nováčka pořádně máknou. „V závěru jsme se však dokázali zvednout a přálo nám i štěstí,“ pronesl Obdržálek.

Zlíňané na palubovce nováčka ovládli první a třetí set, další dvě napínavé koncovky ale nezvládli, takže soupeře dorazili až v tiebreaku.

„Podali jsme bojovný a poctivý výkon. Soupeř si za předvedenou hru určitě zaslouží respekt. Nám hodně pomohl závěr třetího setu, který jsme otočili v náš prospěch, což bylo hrozně důležité,“ uvědomuje si kapitán Fatry Michal Čechmánek.

„Dokázali jsme i s trochou štěstí vyrovnat, odskočit a nakonec jej vyhrát. Podobně se nám podařilo získat i tiebreak,“ přidal.

Zatímco zlínští volejbalisté se mohou těšit na předkolo play-off, Beskydy čeká proti poslednímu Ústí nad Labem další drsná bitva o záchranu extraligy.

„Když tým bojuje o setrvání v lize, vytváří to stres a tlak na hráče. Ti předvádějí dobrou hru, ale zatím nedokáží zvládat vypjaté koncovky setů či zápasu. Proti Zlínu jsme měli dobrou příležitost získat tři body, ale koncovku třetího setu a tiebreaku jsme na hřišti nezvládli,“ povzdechl si domácí kouč Slobodan Prikljacic.

Zklamaný byl rovněž kapitán Beskyd Tomáš Široký.

„Ve dvou rozhodujících okamžicích jsme to nezvládli,“ hlesl. „Výhru v třetím setu jsme už měli nablízku, ale nedotáhli jsme to, stejně jako tiebreak. Sahali jsme po třech, nebo minimálně po dvou bodech, ale prostě nám to nešlo. Na konci sezony se uvidí, zda nám jeden bod z tohoto zápasu bude stačit,“ dodal.

Fatra se v posledním domácím zápase základní části utká v sobotu s Kladnem.

Uniqa extraliga volejbalistů, 20. kolo -

Beskydy – Fatra Zlín 2:3 (-16, 22, -24, 23, -15)

Nejvíce bodů: Krysiak 24, Babič a Kozak po 12, Kozák a Široký po 10 - Čech 19, Adamec 17, Motyčka 16, Čechmánek 11. Rozhodčí: Spáčil, Slezák. Diváci: 280.

Beskydy: Dustinac, Mitic, Mečiar, Široký, Babic, R. Kozák, libero Ostroumov. Střídali: Yevstratov, Krysiak, S. Kozák.

Zlín: Šulc, Vašíček, Čechmánek, Čech, Motyčka, Navláčil, libero Viceník. Střídali: Varous, Adamec, Lamri

Další výsledky 20. kola: Karlovarsko - Příbram 0:3 (-19, -17, -21), Lvi Praha - Ústí nad Labem 3:0 (18, 15, 16), Liberec - Ostrava 3:1 (29, 22, -25, 20), Kladno - České Budějovice 0:3 (-23, -18, -22), Brno – Odolena Voda se hraje v pondělí.

1. Karlovarsko 20 14 3 2 1 1689:1450 50

2. České Budějovice 20 12 3 3 2 1719:1582 45

3. Liberec 20 10 3 1 6 1757:1639 37

4. Brno 19 9 3 4 3 1756:1615 37

5. Lvi Praha 20 9 2 1 8 1574:1567 32

6. Ostrava 20 6 3 5 6 1740:1713 29

7. Kladno 20 7 2 4 7 1730:1790 29

8. Odolena Voda 19 6 4 0 9 1591:1651 26

9. Příbram 20 5 3 4 8 1769:1792 25

10. Zlín 20 6 1 2 11 1627:1729 22

11. Beskydy 20 3 1 3 13 1630:1817 14

12. Ústí n. L. 20 3 1 0 16 1422:1659 11