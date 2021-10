„Začátek byl od nás nervózní, nedařilo se nám. Ostravě vyšlo vše, na co sáhla, tlačila nás na servisu. Když bylo potřeba, tak zabrala právě na podání. Naopak jsme si neuhráli ztrátu. Až tak špatné to ale z naší strany nebylo, uskutečnilo se i několik pěkných výměn. Domácím gratuluji k vítězství," ohlédl se za zápasem kouč hostů Obdržálek.

Už to vypadalo na jednoznačný průběh třetí sady, domácí vedli 8:3. Hosté však zabojovali, ve druhé polovině setu dokonce srovnali na 17:17. Závěr však patřil Ostravě, která si připsala druhé vítězství sezony.

Svěřenci Přemysla Obdržálka ve druhé sadě skutečně zabrali, zlepšili hru v poli. Se sopeřem do poloviny setu dokázali držet krok, Ostrava však získala vedení 21:14, náskok si bez problémů uhájila.

Úvodní dva míče zápasu patřily právě hostům. Ostravané však díky dvěma dlouhým sériím na podání i horší přihrávce Fatry rychle odskočili na 12:3. Nakonec jí nadělili set o patnáct bodů. „Zahájili jsme pozvolna, domácím vycházelo podání. Nám naopak postupně odcházelo všechno. Nic se ale neděje. Set hodíme za hlavu a jedeme dál. Ostravákům to rozhodně nedáme zadarmo. Pořád budeme bojovat,“ burcoval po úvodním setu pro Českou televizi nejzkušenější hráč Fatry a bývalý blokař Ostravy Michal Čechmánek.

