Odchovanec zlínského volejbalu loni s Fatrou nezažil nejradostnější chvíle – i když ještě do předposledního kola bojoval o účast v předkole play-off, tak se nakonec i vinou porážky na půdě Příbrami musel sklonit před všemi účastníky Uniqa extraligy – mužstvo Přemysla Obdržálka uzavřelo tabulku nejvyšší soutěže. „Není příjemné být poslední v celé lize. Myslím si, že tým měl určitě na víc. Na člověka ty neúspěchy možná trochu sednou, to je pravda. Hlavním důvodem ale bylo, že už déle jsem cítil potřebu změny,“ přiznává.

Odchod pro Fatru může být o to bolestivější, že se jedná o ztrátu kapitána. „Klukům jsem svůj záměr říkal. Snad mi nemají za zlé, že jsem dal přednost civilnímu zaměstnání,“ věří Navláčil, který ve Zlíně působil už coby junior.

Nová profese zabere někdejšímu mládežnickému reprezentantovi hodně času. Skloubení to s volejbalem na profesionální úrovni by tak bylo velmi náročné. „O téhle možnosti jsme prohodili pár slov, ale upřímně si myslím, že dělat dvě věci na plno by bylo kontraproduktivní. Teď jsem se rozhodl naplno věnovat práci. I s ohledem na budoucí život,“ říká odhodlaně Navláčil, který s Fatrou o jiné pozici v klubu nekomunikoval.

Jak to vypadá s další potenciální budoucností Vojtěcha Navláčila na nejvyšší úrovni? Vrátí se ještě někdy k volejbalu? „Když něco dělám, tak se to snažím dělat naplno. Teď jsem dal přednost práci, na kterou se primárně chci soustředit. Baví mě, co dělám, chtěl bych se tomu věnovat i nadále. Ještě nevím, co bude za pár let, momentálně to ale vidím takto,“ nepřemýšlí příliš dopředu.

Ze světa sportu ale zcela neodejde. Civilní zaměstnání rovněž půjde tímto směrem. „Pracuji v největší české firmě se sortimentem pro vodní sporty jako jsou paddleboardy či rafty. Patří k tomu i potápěčské vybavení a podobně. Časem bych měl mít na starost kompletní vedení e-shopu. Moc jsem s těmito věcmi v životě do styku nepřišel. Doufám tak, že se mi to stane i koníčkem,“ uzavírá někdejší kapitán volejbalové Fatry Vojtěch Navláčil.