V neděli 2. června se koná 9. ročník Festivalového půlmaratonu Monet + Zlín 2024. Ten pořádá společnost FILMFEST s. r. o., organizátor Zlín Film Festivalu společně se spolkem Běhy Zlín.

Start hlavního 21,1 kilometru dlouhého závodu, jehož startérem bude prezident Zlín Film Festivalu Čestmír Vančura, je u Kongresového centra ve Zlíně, v 10 hodin.

Pořadatelé, kteří vypsali 5 mužských a stejný počet ženských kategorií, očekávají účast zhruba 470 půlmaratonců.

V 10 hodin se vydají na trať také účastníci čtvrtmaratonu a štafet.

,,V půlmaratonu jsou mezi muži největšími favority Brňané Lukáš Kučera, Martin Kučera a David Kaláb. Na přední příčky zaútočí také malenovičtí vytrvalci Matěj Beníček, Filip Vabroušek a Andrej Višněvský ze Zlína. Všichni chtějí atakovat čas kolem 1 hodiny a 10 minut. Mezi ženami chce obhájit prvenství z loňského roku Markéta Vechetová, další adeptkou na zisk první pozice je ostravská vytrvalkyně Petra Pastorová, překvapit může i reprezentantka týmu Mattoni FreeRun Zlín Eva Kučerová z Lukova. Letos se předpokládá čas ženské vítězky půlmaratonu kolem 1 hodiny a 19 minut. V čtvrtmaratonu patří k favoritům Martin Borák z TJ Šumperk, Jiří Červenka z SP Malenovice a Martin Čmelík z Leskovce hájící barvy SK Hranice. Mezi ženami zaútočí na první místo Kateřina Mikulíková z Buchlovic,“ tipuje Bob Komín z pořádajícího spolku Běhy Zlín.

,,Letošní ročník městského půlmaratonu ve Zlíně se poběží na stejné trati, jako v loňském roce. Půlmaratonci po startu u Kongresového centra poběží do továrního areálu. Dále pak přes Rybníky, Čepkov, na Podvesnou, přes Benešovo nábřeží na Dlouhou a náměstí Míru. Zde pro čtvrtmaratonce závod končí. Běžci půlmaratonu z náměstí pokračují do druhého kola přes Bartošovu ulici opět do továrního areálu a dále po stejné trase, jako v prvním kole. To znamená přes Rybníky, Čepkov, na Podvesnou, přes Benešovo nábřeží na Dlouhou do cíle na náměstí Míru. Trasa rodinného běhu zůstává v porovnání s minulými ročníky rovněž beze změny. Start i cíl tohoto závodu je na náměstí Míru,“ informuje tisková mluvčí Zlín Film Festivalu Kateřina Martykánová.

V 15 hodin odstartuje Festivalový rodinný běh na 1400 metrů. Tohoto měření sil se mohou zúčastnit junioři, rodiny s dětmi, nebo každý, kdo si netroufá na delší trasu.

Zazávodit v centru krajského města si tak může ještě dalších 900 vyznavačů a příznivců atletiky a běhání.

Tím, že je nedělní půlmaraton ve Zlíně přímou součástí 64. ročníku Zlín Film Festivalu, bude ho celý den v krajském městě doprovázet doprovodný program v kině i ve všech festivalových zónách.

,,Proto si doprovod běžců i rodinní příslušníci závodníků mohou kromě sportu užít také pravou festivalovou atmosféru,“ upozornila Martykánová.

Loňský Festivalový půlmaraton ve Zlíně vyhrál dvaačtyřicetiletý Lukáš Kučera z Brna (ElevenRun Team), který na první příčce doběhl v čase 1:09:42. Závod žen vyhrála Markéta Vechetová (SK Meteor Brno, 1:18:45). Oba zároveň zaběhli traťové rekordy na nové festivalové půlmaratonské trati ve Zlíně.