,,V mužích by o přední příčky měli zabojovat Vojtěch Sklenář z Kostelce u Holešova, Filip Vabroušek z Malenovic, Milan Zvonek z Valašských Klobouk a Milan Šimek z otrokovického KESBUK Teamu. Čas vítěze očekávám mezi 1 hodinou 15 minutami a 1 hodinou 16 minutami. Mezi ženami na prvenství zaútočí medailisty z loňského roku valašskokloboucká vytrvalkyně Silvie Zvonková a Adéla Stavinohová ze Zlína. Na první příčku myslí i Petra Poučová z Olomouce. Nejlepší žena by mohla atakovat čas 1 hodina 24 minut až 1 hodina 26 minut. Nicméně v obou kategoriích může překvapit někdo další., kdo se přihlásí na poslední chvíli až těsně před závodem,“ typuje další z pořadatelů Bob Komín ze sdružení Běhy Zlín..

Favorité by měli být půlmaratonci ze Zlínského kraje.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.