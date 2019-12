Do soutěže se zapojí kromě místních celků rovněž kolektivy z blízkého okolí ze Zlína, Štípy, Lužkovic a Louk.

,,Podobně jako minulou sezonou si letos soutěž zahraje stejný počet týmů. Nepřihlásily se ovšem kolektivy Kašavy a béčka Fryštáku. Ty nahradili zlínský tým ze Zálešné a celek Kickers z Lužkovic. Jeden z loňských účastníků Bonver Berry trochu změnil sestavu a proto změnil také název mužstva na Tečku,“ těší zájem hlavního turnajového organizátora Tomáše Rudolfa.

Ten vysvětlil hrací systém. ,,Také ten se nemění. V první fázi se všechny týmy utkají jednokolově každý s každým. Osm nejlepších celků postoupí do play off. Čtvrtfinále a semifinále se bude hrát na jeden zápas. Finále je na programu v sobotu 15. února od 16.30 hodin a to rozhodne rovněž pouze jedno utkání. Ve stejný den se bude od 15 hodin také hrát duel o 3. místo,“ popisuje kritéria Rudolf, který letos znovu očekává zajímavou soutěž.

,,O mety nejvyšší ale pravděpodobně zabojují tři týmy. Silná bude Benfika. Celek s početnou soupiskou mimo jiné i bývalými prvoligovými fotbalisty Bronislavem Červenkou a Alešem Hellebrandem hodně touží získat titul. Ten chce samozřejmě obhájit Kocovina. Mužstvo se spolehlivým gólmanem Martinem Mikelem by se mělo prosazovat důrazným fotbalem. Dalším favoritem jsou také Poskládaní. Štípský kolektiv turnaj odehraje s roky ustálenou a hlavně sehranou sestavou a jeho útočný herní styl bude dělat problémy všem soupeřům. Překvapit může i posílené mužstvo Black§White,“ typuje Tomáš Rudolf.

Zimní liga ve Fryštáku, v níž se představí spousta kvalitních fotbalistů, má na ploše v tamním areálu oddílu kopané pevný program.

,,Hrát se bude za každého počasí. Všechny zápasy budou k vidění na nové umělé trávě. Většina utkání se odehraje pod umělým osvětlením. V základní části budou každou sobotu vždy od 15 a 16.30 hodin na programu dva duely. V neděli se rovněž od 15 a 16.30 hodin odehrají další dvě střetnutí. Letos jsme znovu zkvalitnili i zázemí turnaje. Opět bude připravená krytá tribunu, z ní bude možné zápasy sledovat i za velmi nepříznivého počasí. V areálu hřiště bude také každý hrací den otevřená hospůdka s občerstvením,“ zve na letošní Fryštackou ligu v malém fotbale Rudolf.

VÝSLEDKY ÚVODNÍCH ZÁPASŮ:

1. kolo: SK Louky dorost – Kickers 3:8 (Drabík, Svozil, Vávra – Marčík 3, Rudl 3, Khalil, Jakub Kučera), Lešení – Tečka 11:3 (Páleníček 4, Dobeš 3, Dočkal 2, Matějka 2 – Šilhavý, Dlouhý, Pavelka), Poskládaní – Black§White 6:6 (Mezírka 3, Elšík 2, Roman Holík ml. – Staněk 2, Jakub Červenka 2, Haloda, Hřebačka), FC F1 Zálešná – Benfika 5:12 (Bětík, Paníček, Horňák, Skřivánek, Dohnal – Blanař 3, Hradil 3, Patrik Červenka 2, Sklenář 2, Suchý, Daniel Kolář).

2. kolo: Black§White – FC F1 Zálešná 16:2 (Tkáč 5, Petr Červenka 4, Hruška 2, Okonkwo 2, Hřebačka, Lehký, Jakub Červenka – Horňák 2), Tečka – Poskládaní 4:16 (Dlouhý 2, Šilhavý, Janota – Beránek 4, Elšík 3, Mezírka 3, Laciga 2, Valenta, Barcuch, Roman Holík ml., Okál), Kickers – Lešení 6:7 (Marčík 2, Škrabal, Petr Novák, Böhm, Jakub Kučera – Dobeš 3, Dujka, Matějka, Vavruša, Dočkal), Kocovina – SK Louky dorost 9:1 (Petráš 3, Josef Křenek 2, Bronislav Krajča, Doležel, Mikel, Mahďák – Vyoral).

3. kolo: Lešení – Kocovina 0:4 (Josef Křenek, Lukáš Skalička, Mikel, Jakub Slaměna), Poskládaní – Kickers 21:4 (Velev 5, Beránek 5, Roman Holík ml. 4, Radek Petr 4, Urbánek, Barcuch, vlastní – Hamrlík 3, Kolařík), FC F1 Zálešná – Tečka 6:3 (Skřivánek 2, Paníček 2, Horňák, Kurtin – Šilhavý, Slovák, Chludil), Benfika – Black§White 6:4 (Sklenář, Václav Pavlíček, Blanař, Houser, Hradil, Suchý – Lehký, Hruška, Petr Červenka, Tkáč).

TABULKA PO 3. KOLE:

1. Poskládaní 2 1 0 43:14 7

2. Kocovina 2 0 0 13:1 6

3. Benfika 2 0 0 18:9 6

4. Lešení 2 0 1 18:15 6

5. Black§White 1 1 1 26:14 4

6. Kickers 1 0 2 18:35 3

7. FC F1 Zálešná 1 0 2 13:31 3

8. Louky dorost 0 0 2 4:17 0

9. Tečka 0 0 3 10:33 0

PROGRAM 4. KOLA:

Sobota: 21. prosince 2019:

Tečka – Benfika (15), Kickers – FC F1 Zálešná (16.30).

Neděle 22. prosince 2019:

Kocovina – Poskládaní (15), SK Louky dorost – Lešení (16.30).