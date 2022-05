Pořadatelé, kteří vypsali 5 mužských a stejný počet ženských kategorií, očekávají účast zhruba 400 půlmaratonců.

,,Letošní ročník Festivalového půlmaratonu se poběží na nové trati. Půlmaratonci po startu u Kongresového centra poběží do továrního areálu. Dále pak přes Rybníky, Čepkov, na Podvesnou, přes Benešovo nábřeží na Dlouhou a náměstí Míru. Zde pro čtvrtmaratonce končí závod. Běžci půlmaratonu z náměstí pokračují do druhého kola přes Bartošovu ulici opět do továrního areálu a dále po stejné trase, jako v prvním kole. To znamená přes Rybníky, Čepkov, na Podvesnou, přes Benešovo nábřeží na Dlouhou do cíle na náměstí Míru. Trasa Festivalového VIVA rodinného běhu zůstává v porovnání s minulými ročníky beze změny. Start i cíl tohoto závodu je na náměstí Míru,“ informuje Kateřina Martykánová, tisková mluvčí Zlín Film Festivalu.

Favorité by měli být také půlmaratonci ze Zlínského regionu.

,,V mužích by o přední příčky měli zabojovat v současnosti jeden z nejlepších běžců ve Zlínském kraji Matěj Beníček z Malenovic hájící barvy otrokovického týmu KESBUK, dále pak český reprezentant v orientačním běhu Tomáš Kolárik ze SKOB Zlín a Vojtěch Sklenář z Kostelce u Holešova, který v loňském roce zaběhl výborný čas 1:17:33. Mezi ženami na prvenství zaútočí vítězka Festivalového půlmaratonu v roce 2018 a 2020 Petra Pastorová z klubu MK Seitl Ostrava. Na zisk některé z medailových pozic myslí valašskokloboucká vytrvalkyně Silvie Zvonková. Nicméně v obou kategoriích může překvapit někdo další., kdo se přihlásí na poslední chvíli až těsně před závodem,“ tipuje Kateřina Martykánová.

Součástí sportovního dne ve Zlíně jsou i další závody. V 15 hodin odstartuje výkonný ředitel generálního partnera festivalu Kovárny VIVA František Červenka společně s Editou Mrkousovou, výkonnou ředitelkou projektu Patron dětí, Festivalový VIVA rodinný běh na 1400 metrů. Tohoto měření sil se mohou zúčastnit junioři, rodiny s dětmi, nebo každý, kdo si netroufá na delší trasu.

Zazávodit v centru krajského města si tak může ještě dalších 600 až 700 vyznavačů a příznivců atletiky a běhání.

Tím, že je nedělní půlmaraton ve Zlíně přímou součástí 62. ročníku Zlín Film Festivalu, bude ho celý den v krajském městě doprovázet doprovodný program v kině i ve všech festivalových zónách.

,,Takže doprovod běžců i rodinní příslušníci závodníků si mohou kromě sportu užít také pravou festivalovou atmosféru,“ upozornila Martykánová.

Dění kolem nedělního městského půlmaratonu ve Zlíně zpestří účast ultramaratonce Miloše Škorpila. Ten bude jedním z členů štafety. Ostatní členové jeho týmu jsou vítězové Facebookové soutěže, kterým jsme dali příležitost vytvořit štafetu právě s Milošem Škorpilem.

,,Součástí letošního programu bude i povídání ve Festival Café. Kromě Miloše Škorpila i s dalšími sportovními osobnostmi jako je kouč olympijských osobností Vít Šlesinger, skeletonistka Anna Fernstädtová, nebo maratonkyně Petra Pastorová. Půlmaraton zakončíme večer v letním kině projekcí filmu Zátopek. Tím chceme zároveň připomenout letošní nedožité 100. narozeniny Dany a Emila Zátopkových,“ prozradila ještě Kateřina Martykánová.

Loňský Festivalový půlmaraton ve Zlíně vyhrál Brňan Martin Kučera (Eleven Run Team), který v centru Zlína zaběhl čas 1:15:23. Z běžců ze Zlínského kraje skončil na nejlepší pozici Vojtěch Sklenář. Vytrvalec z Kostelce u Holešova vybojoval za čas 1:17:33 páté místo. Závod žen ovládla v čase 1:29:48 Petra Poučová z Nové Hradečné. Stříbrná doběhla Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:34:29).

Mužský traťový rekord drží z roku 2018 Jiří Čípa (Salomon Suunto/Běhej Brno), který před čtyřmi lety zaběhl čas 1:09:59. Mezi ženami je traťovou rekordmankou z roku 2020 díky času 1:21:57 Petra Pastorová (MK Seitl Ostrava).

PROGRAM FESTIVALOVÉHO PŮLMARATONU VE ZLÍNĚ 2022:

SOBOTA 28. KVĚTNA:

10:00 – 18:00 Prezence na Festivalový VIVA rodinný běh (tělocvična 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici vedle Kongresového centra)

10:00 – 18:00 Prezence na půlmaraton, čtvrtmaraton, tandemy a štafety (tělocvična 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici vedle Kongresového centra)

10:00 – 18:00 Expo – partneři (venku vedle tělocvičny 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici)

NEDĚLE 29. KVĚTNA:

7:00 – 9:00 Prezence na půlmaraton, čtvrtmaraton, tandemy a štafety (tělocvična 1. ZŠ Emila Zátopka v Univerzitní ulici vedle Kongresového centra)

9:15 Sraz vodičů v místě startu (před Kongresovým centrem Zlín)

9:30 Otevření koridorů pro řazení závodníků v půlmaratonu, čtvrtmaratonu, tandemů a štafet (před Kongresovým centrem Zlín)

10:00 Hromadný start všech kategorií v půlmaratonu, čtvrtmaratonu, tandemů a štafet (před Kongresovým centrem Zlín)

10:00 – 18:00 Expo – partneři (náměstí Míru)

10:35 První závodník v cíli čtvrtmaratonu (před radnicí na náměstí Míru)

11:10 První závodník v cíli půlmaratonu (před radnicí na náměstí Míru)

12:00 Květinový ceremoniál vítězů Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2022 (náměstí Míru)

12:00 – 13:45 Prezentace na VIVA Festivalový rodinný běh (náměstí Míru)

12:30 Festival Café – Vít Šlesinger

12:50 Festival Café – Miloš Škorpil

13:10 Festival Café – Anna Fernstädtová

13:30 Slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií 7. ročníku Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2022 (náměstí Míru)

15:00 Start Festivalového VIVA rodinného běhu (náměstí Míru)

15:30 Koncert dívčí kapely Lollipopz

16:30 Koncert duo Ben a Mateo

18:00 Festival Café – Petra Pastorová

18:00 Ukončení 7. ročníku Festivalového půlmaratonu MONET + Zlín 2022 (náměstí Míru)

21:30 Letní kino – film Zátopek