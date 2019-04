„Při vyjednávání se zástupci obcí dotčených závody již své požadavky směřujeme k 50. ročníku. Chceme totiž oživit staré úseky, aby tento závod byl výjimečný,“ potvrdil ředitel Barum Czech Rally Zlín Miloslav Regner.

„Nyní děláme vše pro to, abychom se vrátili na místa dotčená prasečím morem. Velký oříšek je také doprava v Otrokovicích, kde nejen nám zkomplikovala situaci uzavírka nadjezdu,“ přiznal ředitel.

Jisté je, že jubilejní ročník bude delší než v posledních letech.

„Již jsme požádali FIA o udělení výjimky a dostali ji. Nyní je totiž dané, že závod ME může být na měřených úsecích dlouhý od dvou set do dvě stě třiceti kilometrů a my chceme jet stejně jako v dávné historii okolo tří set ostrých kilometrů,“ odtajnil Regner.