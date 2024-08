„Doufám, že jsem dojel s tou nejlepší možnou formou. Samozřejmě jsme se na to připravovali poctivě, abychom tady dokázali zatopit i těm místním. Těch je převaha, takže doufám, že jim budeme stačit a že se s nimi budeme rvát o čelní příčky,“ usmíval se po testovacích jízdách 32letý pilot Toyota GR Yaris Rally2, jehož bude navigovat Radovan Buchta.

Co říkáte na tratě?

Že tam je změna, hodně jiný by měl být ten Bunč, na to se hodně těším. Vždycky mám rád, když je nějaká změna v tratích, když to není pořád stejné. Kateřinice, které byly loni taky nové, se jedou obráceně. Budou tam nové úseky, ale i úseky, které všichni známe, které se třeba jezdí i na vsetínském sprintu. Takže místní kluci budou do toho šlapat na sto procent, ale my jsme tady od toho, abychom jim pokud možno ukázali záda. (smích)

Jak může do toho vstoupit počasí? Hlásí velké vedro. Vadí vám?

Určitě ne. Nezkoumal jsem podrobnou předpověď, ale určitě tam straší s nějakými bouřkami, takže počasí může do závodu promlouvat velmi zásadně. Prostě nikdy nevíme, kdy a kde bouřka spadne. Bude asi i o štěstí mít správně obuté auto, nebo aspoň ne úplně špatně a porvat se s tím, včetně nástrah počasí.

Kdo ze zahraničních posádek bude zatápět regionálním a českým jezdcům?

Tak já vlastně jedu také skoro celé mistrovství Evropy, takže ty jezdce vesměs znám a zpravidla to bývá tak, že jezdci typu Haydna, prostě nekoukají doleva, doprava, kdo tam je místní, kdo je rychlejší a většinou jedou o bednu. Na Bohemce to pravidelně bývá spíš trošku jinak. Tady ti místní nebo ti, kdo tu Barumku už několikrát projeli, mají výhodu. Takže si myslím, že bude spíš hodně českých vlajek v popředí. Očekávám, že oproti loňsku se zrychlí.

Jak těžké bude sesadit Kopeckého z trůnu? V čem je jeho kouzlo?

Těžko říct. Samozřejmě je extrémně rychlý. Většinu kariéry měl v rukou tovární techniku a ty zkušenosti dokáže uplatňovat i dnes ve svém vlastním týmu. Pro nás pro všechny platí, že to je skvělý etalon. Jsme rádi, že ho tady máme. Zrovna tak jsme rádi, že Vašek Pecha sestoupil z kategorie WRC k nám do R5 a že ho máme mezi námi. Obecně jsem rád za tyhle dvě velká jména české rallye, že se s nimi mohu porovnat. Nic netrvá věčně a my se budeme stejně jako spousta dalších pokoušet o to, abychom šňůru Honzy Kopeckého přerušili.

S jakými ambicemi přijíždíte, s jakým umístěním by Filip Mareš odjížděl rád ze Zlína?

Tak úplně nejradši bych odjížděl s vítězstvím. (smích) To asi nás tady je takhle většina , ale já vždycky říkám, že nejde ani tak o ten výsledek, ale jde o ten pocit z výkonu. Takže já budu spokojený, pokud si na konci závodu řeknu, že jsem udělal úplné maximum a že jsem neudělal žádnou zásadní chybu. Uvidíme, na jaký výsledek to bude stačit.