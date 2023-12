Filip Vabroušek má na konci letošního roku formu, kterou prodal v dalším závodu. Vytrvalec z Malenovic v barvách zlínské Fakulty aplikované informatiky – Univerzity Tomáš Bati, obsadil v Praze v 60. ročníku Akademického mistrovství republiky v přespolním běhu páté místo.

Akademické mistrovství republiky v Praze, Filip Vabroušek | Foto: se svolením Filipa Vabrouška

V závodu dlouhém 9 kilometrů, rozloženém do tří okruhů, dosáhl času 28:39. Titul vybojoval Vít Hlaváč (A. C. Tepo Kladno, 27:56), na stříbrné pozici do cíle doběhl Lukáš Gdula (Hvězda Kladno, 28:08), třetí byl Martin Roudný (O-Run Running, 28:13).

Vabroušek mistrovský kros v oboře Hvězda zvládl dobře takticky.

,,Nepřepálil jsem začátek. Od startu jsem v kvalitní konkurenci většinou běžel na šesté příčce. Na začátku 3. kilometru jsem zrychlil tempo a posunul se na páté místo, které jsem do cíle uhájil,“ prozradil svěřenec Martina Hály, který se připravuje v AK Zlín.

,,Závod, v němž se muselo zdolat 6 prudkých výběhů a 6 prudkých seběhů, byl však hodně náročný,“ přiznal ještě malenovický vytrvalec.

Na start závodu se postavilo 78 vytrvalců, do cíle jich doběhlo 77. Běželo se v pražské oboře Hvězda. Trať vedla po tamních písčitých a lesních cestách.

Závod se konal v příznivém listopadovém počasí. Bylo polojasno, teplota se pohybovala kolem 3°C.