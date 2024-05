Filip Vabroušek slaví titul mistra Moravy a Slezska v běhu 5000 metrů. Reprezentant AK Zlín na oválu stadionu v Ostravě – Vítkovicích, vybojoval první příčku za čas 15:25,61, druhé místo obsadil Jan Kohut (Fénix sport Blansko, 15:34,07), na bronzové pozici doběhl domácí ostravský vytrvalec Jakub Vojáček (SSK Vítkovice, 15:55,16).

Mistrovství Moravy a Slezska v běhu na 5000 metrů, Filip Vabroušek | Foto: se svolením Filipa Vabrouška

,,Brzy po startu jsem šel do čela závodu a hlídal jsem si pobyt na první příčce. Na ní jsem doběhl až do cíle. I přes nepříjemný vítr se mi dařilo držet tempo 3:05 na kilometr a ani to moc nebolelo,“ pochvaloval si Filip Vabroušek.