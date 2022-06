Ve vodě ho brzdily velké vlny

Na šampionátu chybělo několik silných triatlonistů. ,,Proto jsem dostal jako papírově největší favorit startovní číslo 1. Tím ale určitě byl Lukáš Kočař,“ uznal Filip Václavík.

Při rozplavání a rozjetí na kole si uvědomil, že ho kvůli silnému větru v jihomoravské metropoli čeká těžká práce. ,,Zejména ve vodě a pro osamocené cyklisty na kole byl vítr hodně nepříjemný. Takové vlny jsem při závodu v Česku ještě nezažil,“ přiznal zlínský triatlonista.

Ten se hned po startu dostal na první pozici a plaval si svoje tempo. ,,První bójka byla blízko, tak to nebyl problém. Problém ale zastal ve chvíli, kdy jsem se za první bójkou snažil najít další. To se mi ale nedařilo. Protože přede mnou nikdo nebyl a přes vlny nebylo vidět, tak jsem dokonce musel na chvíli zastavit a vyhlížet, kam mám plavat. Druhou bójku jsem nakonec našel, ovšem podobný problém se ve vodě opakoval ještě dvakrát. Do první depa jsem však doplaval na prvním místě. Za mnou byl Jakub Marek a za ním se zhruba půlminutovou ztrátou další plavci. V této skupině byl také Lukáš Kočař,“ popsal šestadvacetiletý Václavík plaveckou část závodu.

Do druhého depa dojel s minutovou ztrátou

Od začátku kola jel svižně. ,,V průběhu prvního okruhu po otočce kolem kužele jsem viděl, že Jakubovi Markovi jsem ujel, ale že Lukáš Kočař se ke mně přibližuje. Na konci prvního okruhu jsem zvolnil a čekal, až mě Kočař dojede a od začátku druhého okruhu jsme jeli spolu. Tahal jsem na špici a přemýšlel, jak mám jet, abych závod vyhrál. Rozhodl jsem se nedat Lukášovi šanci nastoupit. Kočař je ale výborný a zkušený cyklista, proto mi na začátku jediného kopce na trati nastoupil. Dvacetisekundový nástup jsem vydržel asi patnáct sekund a pak jsem povolil a Lukáš mi ujel a do druhého depa jsem dojel s minutovou ztrátou,“ prozradil reprezentant Titan Tilife Zlín.

S běžeckým výkonem je spokojený

Ani v závěrečném běhu boj o vítězství nevzdal. ,,První okruh jsem běžel hodně rychle. Ale podařilo se mi stáhnout jenom 10 sekund a

tak jsem se spokojil s druhým místem. S běžeckým výkonem jsem však spokojený,“ konstatoval v cíli Filip Václavík.

Tereza Svobodová všechny překvapila

V Brně se zviditelnila také Tereza Svobodová, jež v závodu žen vybojovala rovněž stříbrnou pozici. Svobodová se prezentovala časem 1:06:32. Vyhrála největší favoritka Alžběta Hrušková (Brno Triatholn Team, 1:06:00), třetí byla Barbora Jedličková (Triatlon Plzeň, 1:06:57).

,,Letos jsem neměla úplně ideální přípravu. Proto si závody jezdím spíš užívat. Sprint triatlon v Brně mi ale sednul. Vymáčkla jsem v něm ze sebe všechno. Svým výkonem jsem překvapila trenéra, rodiče, kamarády i sebe,“ přiznala Tereza Svobodová.

Vlny jí komplikovaly orientaci ve vodě i nadechování

,,Plavání bylo náročné kvůli vlnám, které mi komplikovaly orientaci ve vodě i nadechování. Vody jsem se napila tolik, že jsem pak na kole, ani při běhu skoro nemusela pít. Ovšem pro mě, jako slabší plavkyni bylo výhodou plavání v neoprenu,“ zavzpomínala Svobodová na úvodní část sprint triatlonu v Brně.

Při běhu to bolelo. Přesto nestačila pouze na Alžbětu Hruškovou

Na kole se pohybovala ve druhé skupině pronásledovatelek a snažila se stáhnout skupinu před ní. To se jí nepovedlo. ,,Naštěstí moje nejsilnější disciplína běh byl až na závěr. Na trati to však už dost bolelo. Já jsem však bojovala a předbíhala jsem jednu soupeřku za druhou. Nestačil jsem jenom na Alžbětu Hruškovou,“ upozornila jednadvacetiletá reprezentantka zlínského klubu Titan Trilife.

Lákalo jí running sushi za prize money

V Brně však pro ni hlavní motivací nebyl zisk titulu, ani zisk některé z medailí. Lákalo ji prize money. ,,S přítelem také triatlonistou Pavlem Hradilem máme totiž dohodu, že když jeden z nás vyhraje prize money, tak si zajdeme na running sushi. A protože Pavel letos zatím zažívá smolnou sezonu, tak to v Brně zůstalo na mě,“ prozradila Tereza Svobodová s úsměvem.

Dařilo se i dalším reprezentantům Tital Trilife Zlín

Na šampionátu v Brně dali o sobě vědět i další triatlonisté Titan Trilife Zlín. Vojtěch Šanda vyhrál kategorii mužů 20 – 23 let, Zdeněk Orner skončil v mužské kategorii nad 60 let na třetí příčce. Mezi dorostenci obsadil Mikis Kotopulos čtvrté místo. V ženské kategorii 20 – 23 let byla Lucie Miklišová čtvrtá, Helena Kotopulu vybojovala zlatou pozici mezi ženami 40 – 49 let a juniorka Barbora Vojtěšková si doběhla pro sedmou příčku.