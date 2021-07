Reprezentant klubu Titan Trilife Zlín v něm získal bronzovou medaili za čas 2:00:40. Titul vybojoval Jan Volár (Etriatlon Team, 1:56:34), stříbrný byl Filip Michálek (Tri Klub Příbram, 2:00:04).

,,V závodu jsem chtěl skončit do druhého místa a tím získat body do Světového žebříčku, které by mi pomohly dostat se na startovní listinu na závod ve Světovém poháru v Karlových Varech,“ plánoval Filip Václavík.

Plavání v Příbrami pořadatelé přesunuli do místního bazénu.

,,Bylo to kvůli tomu, že v Novém rybníce byla velmi špatná kvalita vody,“ vysvětloval zlínský triatlonista.

Plavecká část mu vyšla. Ve vodě zaplaval nejlepší čas a tím si vytvořil velmi dobrou pozici před cyklistkou.

,,Také na kole se mi dařilo. Předjel mě pouze Jan Volár,“ pochvaloval si Václavík.

V závěrečném běhu si na 6. kilometru vytvořil na druhém místě dvacetisekundový náskok před třetím Michálkem. Druhou příčku držel ještě v průběhu 9. kilometru. Potom mu ale došly síly a 1500 metrů před cílem o tento náskok přišel a domácí triatlonistka ho předběhl.

,,Potom už jsem se snažil závod jenom dokončit,“ přiznal reprezentant Titan Trilife Zlín.

,,Se svým výkonem jsem ale spokojený. Těší mě také skalp Jana Čelůstky, kterého jsem porazil poprvé v kariéře,“ radoval se nakonec v cíli Filip Václavík.

Ze zlínských triatlonistů ve středních Čechách skončil ještě Pavel Hradil (2:03:26) šestý a matador Zdeněk Orner (3:04:10) čtyřiapadesátý.

Také v závodu žen se dařilo reprezentantkám Titan Trilife Zlín. Tereza Svobodová v něm v absolutním pořadí brala za čas 2:23:47 šesté místo a Helena Kotopulu (2:25:11) obsadila sedmou příčku Zvítězila v čase 2:12:21 Slovenka Romana Gajdošová. Český titul získala druhá v pořadí Alžběta Hrušková (Konrad Tools Team, 2:15:33).

V Příbrami se ještě konal závod štafet. Ten se měl původně uskutečnit také jako mistrovství České republiky. Kvůli změně na duatlon mu ale zůstal jenom statut Českého poháru. Ve štafetách třetí místo v pohárovém pořadí a čtvrté absolutně obsadil tým Titan Trilife Zlín (Pavel Hradil, Tereza Svobodová, Filip Václavík).