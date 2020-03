„Samozřejmě se to neposlouchá dobře. Podle mě jsme ale neodehráli špatné zápasy, jen jsme v nich udělali zbytečné chyby a soupeř toho využil. Na druhé straně to ale neznamená, že to nemůžeme zlomit. Každá série jednou končí a já doufám, že tu naši utneme třeba hned v sobotu,“ přeje si útočník Vlastimil Červenka.

Dvacetiletý florbalista, který si ve 26 zápasech připsal osm bodů za čtyři góly a stejný počet asistencí, letos nastupoval v nejvyšší soutěži vůbec poprvé v kariéře a nyní ho čeká premiérové play-off.

Ve čtvrtfinále narazíte na Vítkovice. Čekal jste to?

Nějaké náznaky jsem slyšel, ale nebral jsem to nějak vážně. Mohl si nás vybrat kdokoliv. Proti Vítkovicím se mi hraje dobře. Hrají pěkný florbal a ty zápasy s nimi mě baví, tak doufám, že předvedu své maximum. Navíc to už je play-off, takže očekávám vyhrocené utkání. Věřím, že když přijdou naši skvělí fanoušci, tak my na oplátku ze sebe vydáme všechno, protože bez jejich podpory to nejde.

V základní části jste se soupeřem z Ostravy dvakrát bodovali. Znamená to něco pro nadcházející sérii?

Myslím si, že to moc neznamená. Play-off se hraje jinak, bude to více bojovnější a budou rozhodovat detaily. Nás to může hnát jen dopředu, že s nimi dokážeme hrát vyrovnané zápasy.

Posledních osm zápasů jste prohráli. Co musíte změnit, abyste dlouhou a nepříjemnou sérii ukončili?

Měli bychom začínat konečně proměňovat šance, které si dokážeme vytvořit. Taky být preciznější v obraně a vyhnout se zbytečným chybám. Čtvrtfinálové zápasy budou rozhodovat maličkosti a také štěstí, kterému ale musíme jít naproti.

Může za špatné výsledky jenom marodka a absence hráčů?

Myslím si, že ne. Bohužel to přišlo teď v nepravou chvíli, ale doufám, že se s tím dokážeme porvat a předvedeme hru, kterou chceme hrát. Tým na to má, tak doufám, že naše chvíle ještě přijde a ukážeme, co v nás je.

Na Chodově jste hráli pouze na dva útoky. Bylo to fyzicky hodně vyčerpávající?

Bylo to určitě náročné. V pondělí jsme měli volný den na regeneraci, poté na trénincích musíme vypilovat nějaké detaily a o víkendu jít do zápasu s čistou hlavou.

Už víte, za budete v Ostravě spát, nebo mezi zápasy pojedete domů?

Nejspíš se budeme vracet a spát doma. Vzdálenost mezi městy není taková, abychom museli v Ostravě spát. Doma je to určitě lepší. (úsměv)

Plánujete se spoluhráči na závěr sezony nějakou hecovačku?

Popravdě vůbec netuším. Je to moje první play-off, tak nevím, co od něj mohu čekat. Sám jsem zvědavý, zda kluci nebo trenéři něco vymyslí, ale asi by se něco mělo vymyslet, ať je sranda.

Jak hodnotíte premiérovou sezonu mezi tuzemskou elitou? Jste spokojený s výkony či body?

S výkony jsem v určitých směrech spokojený. Samozřejmě vždycky to může být lepší, ale je to moje první sezona v Superlize, takže si myslím, že nějaký posun jsem udělal. Hlavně jsem nasbíral nové zkušenosti. Nejlepší výkon jsem předvedl asi proti Black Angels, kdy jsem hrál tak, jak bych si to představoval. Bodově to mohlo být lepší, šance jsem na to měl, bohužel ne všechno jsem proměnil, ale jsem rád, že jsem pomohl týmu aspoň těmito body.