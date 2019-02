Ostrava – Ani dva góly hrdiny posledního utkání proti Mladé Boleslavi Matěje Koňaříka nepomohly florbalistům Otrokovic k bodům na půdě Ostravy. Ve včerejším 16. kole extraligy vyšli ze střetu dvou tabulkových sousedů lépe domácí, vítěznou branku vsítil ve 48. minutě Miroslav Mayer.

Panthers Otrokovice. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

OSTRAVA – PANTHERS OTROKOVICE 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)

Panteři sice dokázali ubránit druhého nejproduktivnějšího muže soutěže Petra Skácela, góly v ostravském dresu však dávali jiní. Úvodní doslova vykouzlil Jan Daniš, když z nulového úhlu nachytal brankáře Michajloviče, který dostal mezi tyčemi opět přednost před Krkoškou. „Tohle by se mu nemělo stávat. Byla to střela po zemi, navíc k bližší tyči,“ postěžoval si na adresu maskovaného muže trenér Jan Holovka. Panteři od 24. minuty prohrávali o dvě branky, ovšem pak si vzal hlavní slovo Matěj Koňařík, který srovnal. Ve dvou utkáních si tak připsal čtvrtou trefu. Jenomže 13 minut před koncem Ostrava využila další hrubky Panterů, hosté na vyrovnání nedosáhli ani v minutu trvající power play.

„Místo abychom dali gól, pošleme soupeře do brejku. Byla to opět hrubá chyba hráče, kterému se by se tohle nemělo stávat. Jsem hodně zklamaný, nezasloužili jsme si prohrát. Hloupé chyby, respekt a strach ze soupeře nás připravily o body,“ doplnil rozladěný Holovka. Branky a asistence: 10. Daniš, 24. Krzyžanek (Plíhal), 48. Mayer – 25. Koňařík (Vaněk), 39. Koňařík (Ťopek). Rozhodčí: Sojka K., Sojka T. Vyloučení: 2:1. Bez využití. Diváci: 145. Otrokovice: Michajlovič – Nagy M., Klapita, Sovják, Petřík, Uhrinovský, Vaněk, Valčík, Koňařík, Ťopek, Matejka, Večeřa, Barabáš, Kořený, Kostka, Hradil, Mikeška. Trenér: Holovka.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Havířov – Vítkovice 2:4, Mladá Boleslav – Pardubice 11:2, Bohemians – Chodov 2:7, Bulldogs Brno – Liberec 7:6 v prodl.

1. JM Chodov 16 12 1 1 2 127:69 39

2. 1. SC Vítkovice 16 12 0 3 1 119:66 39

3. Tatran Střešovice 15 11 0 0 4 121:67 33

4. Bulldogs Brno 16 8 1 1 6 112:93 27

5. FBC Ostrava 16 8 0 1 7 92:106 25

6. Mladá Boleslav 16 6 2 2 6 83:82 24

7. Torpedo Havířov 16 6 1 2 7 75:89 22

8. Panthers Otrokovice 16 6 2 0 8 74:92 22

9. SSK Future 15 5 1 1 8 76:97 18

10. FbŠ Bohemians 16 4 2 1 9 73:99 17

11. FBC Liberec 16 2 3 2 9 68:92 13

12. Sokol Pardubice 16 1 1 0 14 55:123 5