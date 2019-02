S nožem na krku pojedou v neděli na palubovku Pardubic florbalisté Otrokovic. Aktuálně v superligové tabulce sice okupují sedmou příčku, ale k jistotě postupu do play-off potřebují uhrát alespoň bod. Mají totiž horší vzájemnou bilanci s pražskými Bohemians, kteří aktuálně drží černého Petra.

„Jedeme bodovat, nechceme se dívat na výsledky okolo a případně zaútočit na šestou příčku. Ta by nám totiž vylepšila pozici v případném startu na letním Czech open v kategorii elite,“ vysvětlil kouč Panterů Michal Kvapil.

Jen zázrak v podobě zisku libereckých florbalistů bodů proti šampionu z Mladé Boleslavi by Pantery připravil o vyřazovací část.

„Osobně sledovat vývoj na dalších hřištích nebudu, svůj telefon vždy před utkáním odkládám a soustředím se jen na naši hru. To samé očekávám i od hráčů, ale zakazovat jim to výslovně nebudu. Jsou už snad dospělí a zkušení, vědí o co jde a nic nepodcení,“ poznamenal kouč, který ani na důležitou víkendovou bitvu speciální přípravu nedělal.

„Byla normální, ale náročná,“ usmál se a na východ Čech až na dlouhodobě zraněné Martina Nagyho s Uhrinovským přiveze nejsilnější sestavu.

Stejně jako celý tým si uvědomuje, že podobného stresu se mohli vyvarovat, kdyby potřebný bod získali mnohem dříve. „Hlavně na začátku sezony jsme jich moc rozdali, bolí také porážky v prodloužení s Tatranem a Boleslaví. Nejvíce ale domácí ztráta s Českou Lípou,“ má jasno Kvapil, podle kterého černý Petr nakonec asi zůstane Liberci.

„Máme s ním dvě výhry, navíc v případné minitabulce 35bodových by také dopadli nejhůře,“ spočítal.

Nadstavbová vyřazovací část bude následovat hned o týden později, ale výběr případného soupeře ve svých rukou mít nebudou.

Stejně jako v minulých sezonách si bude podle pořadí volit nejlepší čtyřka.

„Ono si již v tak silné konkurenci vybírat nemůžete. Osobně si moc nepřeji Mladou Boleslav, naopak dobré zápasy jsme letos odehráli s Chodovem a se Spartou či Vítkovicemi. Pokud budeme v neděli večer mezi čekateli, rádi se necháme překvapit a výběr vezmeme jako fakt,“ dodal s úsměvem lodivod otrokovických florbalistů Michal Kvapil.