florbalisté Slavičína | Foto: archiv klubu SK Snipers Slavičín

NÁRODNÍ LIGA

SKALP KOPŘIVNICE ZAJISTIL HLUČANŮM TOMÁŠ JANČA. ROŽNOV POD RADHOŠTĚM UDOLAL ALIGÁTORY Z KLOBOUK

Region – V 18. kole Národní florbalové ligy se dařilo Hluku, který, vyhrál nad čtvrtým celkem tabulky Kopřivnicí 6:5. ,,V důležitém utkání jsme vedli 1:0, 2:1, 3:2, 5:3. Hosté ale v jednapadesáté minutě vyrovnali na 5:5. Poté nás několika skvělými zákroky podržel gólman Kolečkář a dvaašedesát sekund před koncem se postaral o vítěznou branku Janča,“ radoval se ze skalpu siného soupeře domácí hrající trenér Martin Tuhý.

Nebodoval naopak Rožnov pod Radhoštěm. Valaši prohráli na ploše ostravské Letky 4:5. ,,V oboustranně tvrdém, ale férovém duelu nám nic nefungovalo. Nedokázali jsme se prosazovat přes dobře organizovanou defenzívu Ostravanů a měli jsme špatnou koncovku,“ našel hlavní příčiny porážky rožnovský bek Pavel Barabáš.

V 19. kole Hluk zvítězil ve Svitavách 11:7. ,,Utkání jsme v náš prospěch zlomili mezi devětatřicátou a pětačtyřicátou minutou, kdy jsme si vypracovali vedení na 8:5. Fyzicky náročný souboj jsme pak dotáhli do povedeného konce. Tříbodovým ziskem ve Svitavách jsme si navíc definitivně zajistili postup do play off,“ potěšila další výhra Martina Tuhého.

Dařilo se také Rožnovu pod Radhoštěm. Ten udolal Aligátory z Klobouk 4:2. ,,Máme tři body, ale asi jsme nebyli lepším celkem. Nespokojený jsem hlavně s naší nedisciplinovaností. Naštěstí nás podržel brankář Obšívač,“ pronesl po střetnutí vůdce lavičky Valachů Miroslav Kasl.

Výsledky 18. a 19. kola:

HLUK – KOPŘIVNICE 6:5 (3:2, 2:1, 1:2)

Branky Hluku: Janča 4, Tuhý 2.

SVITAVY – HLUK 7:11 (3:4, 2:3, 2:4)

Branky Hluku: Olbert 5, Martin Krchňáček 2, Janča 2, Zatloukal, Pavel Krchňáček.

Hluk: Kolečkář (Podškubka) – Holý, Duda, Petlan, Olbert, Janča, Pavel Krchňáček, Hubáček, Cileček, Jílek, Martin Krchňáček, Zatloukal, Tuhý.

LETKA OSTRAVA – ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Viktořík 2, Žniva, Burýšek.

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM – ALIGATORS KLOBOUKY 4:2 (3:1, 1:1, 0:0)

Branky Rožnova pod Radhoštěm: Žniva, Hegar, Burýšek, Viktořík.

Rožnov pod Radhoštěm: Obšívač, (Škrobák) – Žitnik, Knebl, Kostelecký, Pavel Barabáš, Burýšek, Kristek, Hegar, Novosad, Vladislav Kittel, Žniva, Štůsek, Burýšek, Stanislav Barabáš, Smékal, Štamposký, Viktořík, Zimmer, Štůsek, Šichtař, Červený.

1. LIGA ŽEN

VSETÍN PO PROHŘE V HRADCI KRÁLOVÉ VEZE POVINNÉ TŘI BODY Z VYSOKÉHO MÝTA

Vsetín – Z padesáti procent se povedl prvoligovým florbalistkám Vsetína víkendový výjezd na východ Čech.

V sobotu večer Valašky prohrály v Hradci Králové 5:6. ,,Škoda ospalé první třetiny. Po ní jsme prohrávali dvoubrankovým rozdílem. Ve druhé části Strnadová a Seevaldová vyrovnaly na 3:3 a v jednačtyřicáté minutě nás Husková dokonce poslala do vedení na 4:3. Hradec Králové však hned záhy během necelých tří minut skóre otočil na 6:4. Družstvo to ale nezabalilo a bojovalo až do konce střetnutí,“ informoval o průběhu prvního utkání jeden z hostujících koučů Patrik Seevald.

V neděli odpoledne vsetínský tým zvítězil ve Vysokém Mýtě 6:2. ,,Utkání jsme měli vyhrát podstatně vyšším rozdílem. Od začátku jsme si totiž vytvořili drtivou převahu. Spálili jsme ale velké množství šancí,“ prohlásil po druhém duelu Seevald.

Výsledky 20. a 21. kola:

HRADEC KRÁLOVÉ – VSETÍN 6:5 (3:1, 0:2, 3:2)

Branky Vsetína: Husková 2, Seevaldová 2, Strnadová.

VYSOKÉ MÝTO – VSETÍN 2:6 (0:2, 0:1, 2:3)

Branky Vsetína: Husková 2, Seevaldová 2, Marečková, Goláňová.

Vsetín: Franková, Ištvánková – Dědková, Gajdošová, Mandíková, Goláňová, Marečková, Husková, Mikšíková, Jašková, Seevaldová, Sedláčková, Strnadová, Jakubkovičová.

REGIONÁLNÍ LIGA

ZÁPAS HOLEŠOVA S BLANSKEM ROZHODL ŠŤASTNÝM GÓLEM MLADÍK JAROSLAV VALENTA. SLAVIČÍN UDOLAL BÉČKO ZLÍNSKÝCH LVŮ

Region – Napůl úspěšní byli Holešov i celek Slavičína ve 13. a 14. kole Regionální florbalové ligy.

Holešovský tým porazil Blansko 8:7 a prohrál s béčkem Bučovic 4:6. ,,Duel proti Blansku měl být naší jednoznačnou záležitostí. Jihomoravané ale začali zápas ve vysokém tempu, a dařilo se jim napadat naši rozehrávku. A protože jsme se dlouho nedokázali dostat do hry, tak jsme v 15. minutě prohrávali 0:4. Ani ve druhé části se obraz hry nezměnil. Nicméně už jsme proměnili některé šance a po třiceti minutách jsme prohrávali pouze dvoubrankovým rozdílem. Ve třetím dějství jsme byli lepším týmem a duel jsme otočili v náš prospěch. O vítězný gól se postaral po šťastné tečované střele ve třiačtyřicáté minutě devatenáctiletý Jaroslav Valenta. Ten si v utkání navíc připsal premiérový hattrick v seniorské soutěži,“ zavzpomínal na první souboj útočník Hanáků Petr Tkadlčík.

Střetnutí s rezervou Bučovic Holešov ztratil ve třetí třetině, kdy mezi 33. a 41. minutou inkasoval čtyři branky. ,,Celek z Buchlovských hor v porovnání s minulými sezonami do zápasu nastoupil s velmi pozměněnou sestavou. Ve vyrovnané běhavé partii jsme toho ale nevyužili. Nedařilo se nám totiž v koncovce,“ konstatoval po druhém utkání Tkadlčík.

Podobně se vedlo Slavičínu. Valaši udolali zálohu Zlína Lions 8:7 a podlehli béčku Telnice 3:6.

,,Se Zlínem jsme po vlažném nástupu do utkání s přibývajícími minutami soupeře přehrávali a ve 34. minutě jsme vedli 8:3. Důležitá byla druhé branka Studeníka v oslabení a dvě premiérové trefy Adama Kanyicsky v dresu Slavičína. Ve zbytku střetnutí jsme si ale dobře rozehraný duel třemi zbytečnými vyloučeními zkomplikovali a celek z krajského města snížil náš náskok až na jednogólový rozdíl. Souboj s Telnicí ovlivnili nepřesní rozhodčí. My jsme však dělali chyby v obraně a doplatili jsme i na naši bolest na neproměňování šancí,“ hodnotil obě střetnutí slavičínský forvard Jaroslav Pinďák.

Výsledky 13. a 14. kola:

BLANSKO - HOLEŠOV 7:8 (4:0, 2:4, 1:4)

Branky Holešova: Valenta 3, Müller 2, Černoch 2, Jiří Nedbal.

BUČOVICE B – HOLEŠOV 6:4 (1:1, 0:0, 5:3)

Branky Holešova: Radek Mikšík 2, Černoch, Valenta.

Holešov: Bártek – Valenta, Fridrich, Jiří Nedbal, Vysloužil, Lánský, Tkadlčík, Černoch, Radek Mikšík, Müller, Trněný.

SLAVIČÍN – ZLÍN LIONS B 8:7 (2:1, 2:2, 4:4)

Branky Slavičína: Čuč 2, Kanyicska 2, Janček 2, Studeník, Papež.

SLAVIČÍN – TELNICE 3:6 (2:2, 0:4, 1:0)

Branky Slavičína: Papež 2, Čuč.

Slavičín: Pavelka, Zlámal – Janček, Boček, Jakub Zvoníček, Studeník, Kunc, Kanyicska, Vaculčík, Ondřej Šuráň, Pinďák, Čuč, Pavel Šuráň, Fojtík, Papež.

POZVÁNKA NA DIVIZI MUŽŮ

VE FLORBALOVÉM DERBY MEZI VSETÍNEM A ZLÍNEM SE OČEKÁVÁ BOUŘLIVÁ ATMOSFÉRA

Vsetín – Divizní florbalové derby bude k vidění o víkendu ve Vsetíně, kde domácí tým Valachů v 18. kole soutěže vyzve lvy ze Zlína. Zápas, ve kterém oba týmy potřebují nutně bodovat, začíná ve sportovní hale Na Lapač v 14.30 hodin.

,,Zlín dobře známe. Záleží ale, v jaké sestavě k nám celek z krajského města přijede. Pokud hosté nastoupí s největšími oporami Jaroslavem Vaňkem, Matějem Koňaříkem a Petrem Graclíkem, tak musíme zpevnit obranu. Nicméně v domácím prostředí bychom měli být lvům vyrovnaným soupeřem. A pokud budeme proměňovat šance, tak máme naději v zápase zvítězit,“ věří útočník Vsetína Patrik Seevald.

Ovšem také zlínské mužstvo si jede na Valašsko pro tři body. ,,Domácí mají mladý ambiciózní tým, který předvádí rychlý pro diváky atraktivní florbal. Valaši se navíc umí na každý duel dobře přepravit,“ nabádá k obezřetnosti svoje svěřence hostující kouč Miroslav Kořének.

Jeho kolektiv se na střetnutí hrané v bouřlivé atmosféře těší. ,,Vyhraje ten, kdo udělá míň individuálních chyb,“ předpokládá vůdce lavičky Zlína Kořének.