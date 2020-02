VSETÍNU SE NEDAŘÍ. V DŮLEŽITÉM ZÁPASE UTRPĚL DEBAKL OD ŠITBOŘIC

Vsetín – Prvoligové florbalistky Vsetína důležitý zápas nezvládly. V sobotu odpoledne podlehly Šitbořicím 3:8.

,,Utkání bylo přímým soubojem o páté místo. Bohužel my jsme v něm podali velmi špatný výkon. Vůbec nic se nám nedařilo. V devětadvacáté minutě jsme prohrávali už 0:5 a v pětačtyřicáté minutě to bylo 1:7. Byli jsme nedůrazní a nedokázali jsme se prosadit v koncovce. Šitbořice byly lepším týmem, a proto duel zaslouženě vyhrály,“ nebylo po střetnutí do řeči trenérovi Valašek Vítovi Zgarbovi.

V tabulce je po 20. kole vsetínské družstvo pořád čtvrté. Na páté Šitbořice má ale náskok už jenom jeden bod.

Výsledek 20. kola:

FLORBAL VSETÍN – ŠITBOŘICE 3:8 (0:2, 1:3, 2:3)

Branky Vsetína: Šobáňová, Goláňová, Urbášková.

Vsetín: Ištvánková – Kateřina Sedláčková, Veselá, Mrázová, Goláňová, Šobáňová, Marečková, Oherová, Hurtová, Dědková, Urbášková, Gajdošová, Strnadová.

NÁRODNÍ LIGA MUŽŮ

HLUČANÉ JSOU V KRIZI. V SOBOTU PROHRÁLI S KOPŘIVNICÍ

Hluk – Florbalistům Hluku se v Národní lize pořád nedaří. Slovácký tým ve 20. kole na domácí ploše prohrál s Kopřivnicí 3:5.

,,Byli jsme útočnějším mužstvem. Severomoravané nám ale zablokovali spoustu střel. Spolehnout se mohli i na gólmana Klinku. Jsme pořád v útlumu. Ve zbytku sezony se proto musíme soustředit na záchranu,“ konstatoval po dalším nepovedeném utkání hrající kouč Hlučanů Martin Tuhý.

V tabulce je Slovácký tým dvě kola před koncem základní části na desáté příčce.

V dalším zápase se Hluk v sobotu 22. února znovu představí domácím fanouškům. Souboj s kolektivem 1. MVL Ostrava se ale bude hrát ve sportovní hale Spartaku Uherský Brod. Zápas s devátým kolektivem soutěže začíná v 19.45 hodin.

Výsledek 20. kola:

SPARTAK HLUK – KOPŘIVNICE 3:5 (1:2, 1:1, 1:2)

Branky Hluku: Olbert 2, Martin Krchňáček.

Hluk: Podškubka (Kolečkář) – Holý, Petlan, Olbert, Janča, Pavel Krchňáček, Hubáček, Štěrba, Martin Krchňaček, Zatloukal, Miroslav Tichopádek, Holý, Cileček, Tuhý.

DIVIZE MUŽŮ

VSETÍN SI PORADIL S TŘINCEM. ZLÍN PROMARNIL SLIBNÝ NÁSKOK 4:1 V UNIČOVĚ

Region – Ve 21. kole florbalové divize mužů odehrály regionální kluby dva rozdílné zápasy.

V předehrávce se musel Zlín smířit s těsnou porážkou v Uničově 5:6 po nájezdech. ,,Dvě třetiny jsme hráli velmi dobře a v sedmačtyřicáté minutě jsme vedli 4:1. Bohužel ve zbytku zápasu jsme byli nedůrazní na naší polovině hrací plochy. Tím se Uničov vrátil do utkání. Navíc nám na konci duelu už chyběly síly,“uvedl po střetnutí zlínský kouč Miroslav Kořének.

Lepší nálada je ve Vsetíně. Valaši doma zdolali Třinec 7:3. ,,Zápas se nám vydařil. Všichni hráči ze sebe vydali maximum sil. Odměnou jim byl skalp druhého týmu tabulky. Také musím ocenit gesto fair play soupeře, který nám přiznal neuznanou branku,“ upozornil a děkoval po utkání vůdce vsetínské lavičky Patrik Seevald.

V tabulce je po 21. kole Zlín šestý a Vsetínu patří desátá příčka.

Výsledky 21. kola:

UNIČOV – ZLÍN LIONS 6:5 (1:2, 0:1, 4:2, - 1:0) po nájezdech

Branky Zlína: Štěpánek 3, Žáček, Kundrata.

Zlín: Bartík – Štěpánek, Michael Kořének, Vondřejc, Baran, Volf, Horník, Lovecký, Kundrata, Žáček.

FLORBAL VSETÍN – TŘINEC 7:3 (3:0, 1:2, 3:1)

Branky Vsetína: Zajíc 3, Macek 2, Číž, Březík.

Vsetín: Tománek (Chovanec) – Jan Trčka, Húšť, Maniš, Macek, Zajíc, Březík, Žůrek, Zádrapa, Horák, Marančák, Vojtěch Trčka, Číž, Adámek.

LIGA VETERÁNŮ

HOLEŠOVŠTÍ FLORBALOVÍ VETERÁNI DOMA DVAKRÁT VYHRÁLI

Holešov – Mužstvo Holešova si v domácím turnaji ve florbalové Lize veteránů připsalo dvě výhry a jednu porážku.

Hanáci bez zraněné gólmanské jedničky Petra Stokláska postupně zdolali tým FbC Aligators 6:5, prohráli s Hattrickem Brno 0:6 a zdolali Hornets Brno 8:7.

,Vyrovnaný duel s Aligátory jsme rozhodli až ve třetí třetině, kdy nám za stavu 4:4 Radek Mikšík a Florián zajistili vedení na 6.4. V partii s Hattrickem Brno jsme ale neměli šanci na dobrý výsledek. Lídr tabulky k nám přijel v nejsilnější sestavě a na naší ploše nás vůbec nepouštěl ke střelbě. Bývalý reprezentační brankář Michal Jansa proto neměl problém vychytat další nulu v soutěži. Těžký byl také souboj s Hornetsem. V utkání se třetím mužstvem tabulky jsme ale byli důraznějším kolektivem. Hostům nepomohl ani kanonýr Ladislav Dufek. Ten v zápase vstřelil tři góly a na další tři ještě přihrál,“ hodnotil všechny duely holešovský forvard Václav Nuhlíček.

Výsledky 12. - 14 kola:

Florbal Holešov – FbC Aligators 6:5 (Florián 3, Tkadlčík, Svozil, Radek Mikšík), Florbal Holešov – Hattrick Brno 0:6, Florbal Holešov – Hornets Brno 8:7 (Florián 3, Tkadlčík 2, Lánský, Dragan, Doležal).

Holešov: Fuksa – Florián, Kejnar, Radek Mikšík, Svozil, Nuhlíček, Dragan, Lánský, Tkadlčík, Vysloužil, Doležal, Daniel Mikeška.