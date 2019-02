ROZHOVOR / Nepatří mezi klíčové borce Panterů. Opory, bez kterého otrokovičtí florbalisté nemohou být. V jednadvaceti letech to však po něm ani nikdo nechce. I když si útočník Lukáš Volek premiérový superligový zápas užil už v roce 2015, v silné konkurenci trpělivě čeká na šanci a po boku zkušenějších spoluhráčů sbírá cenné minuty.

Jednadvacetiletý útočník Lukáš Volek patří mezi odchovance otrokovických Panterů. | Foto: HU-FA Panthers Otrokovice

„Samozřejmě bych chtěl hrát více, ale to každý. Nás pravých útočníků je v týmu celkem dost, takže se střídáme. Důležité je, abych plně využil chvíle, kdy jsem na hřišti a týmu pomohl,“ uvědomuje si v rozhovoru pro Deníku Lukáš Volek. Otrokovický odchovanec přispěl také k senzačnímu nedělnímu obratu ve Střešovicích. Panteři otočili výsledek z 1:4 na 6:5. Tatran v důležitém souboji o elitní osmičku nakonec skolili v prodloužení. Cesta domů na Moravu byla pořádně veselá.



Co bylo klíčem k obratu?

Řekl bych, že to byl velmi hektický zápas. Klíčem bylo, že jsme po time-outu začali makat, jezdit po zadku nejen dopředu, ale i do obrany a hlavně jsme začali střílet góly.



V zápasech si již tradičně vybíráte slabší chvilky. Tentokrát jste ve druhé třetině inkasovali čtyři branky. Proč se vám nedaří koncentrovat po celých šedesát minut?

Je pravda, že v této sezoně máme pravidelné chvilky, kdy jsme hlavou mimo hřiště. Nevím, čím je to dáno, ale nejspíše nás vždy uspokojí vstřelený gól nebo případné vedení. Pak odcházíme do šaten i do další třetiny nesoustředění.



Poslední čtyři zápasy jste ale výsledkově zvládli. Cítíte, že forma jde nahoru?

Rozhodně si myslím, že forma jde pomalu, ale jistě nahoru.



Do konce základní části zbývá ještě šest kol. Jak moc bude těžké udržet osmé místo zaručující postup do play-off?

Jestli se chceme mezi elitní osmičkou udržet, musíme jednoduše nasbírat co nejvíce bodů. Ty získáme jedině tak, že budeme jezdit po zadku v každém zápase a potit krev. Vhod by nám mohl nahrávat los a samozřejmě domácí prostředí, kde nás ženou dopředu skvělí fanoušci.





Věříte, že byste mohli v tabulce poskočit a bojovat třeba o pátou příčku?

O šestou příčku bychom ještě zabojovat mohli. Bude také dost záležet na tom, jak dopadnou soupeři, kteří jsou umístěni nad námi.



Jak vůbec hodnotíte letošní sezonu, kterou poznamenaly absence a zranění?

Sezona má pro nás zvláštní průběh. Po prvních kolech se zdálo, že bychom mohli být v tabulce celkem vysoko, ale kvůli přibývajícím zraněním to není podle očekávání.



Jak jste spokojený se svými výkony, body a herním vytížením?

Mé výkony nejsou úplně podle mých představ. Při zápase se mi stává, že mi odskakují míčky, spousta akcí v zápase končí kvůli mně. Je to čistě v rukách, potřebuji nabít větší jistotu na míčku. Body nějak neřeším. Když mě ale trenér nasadí, tak se jako křídlo snažím, abych pomohl týmu k vítězství.



Jaké je vůbec vaše pozice v týmu?

Byl jste dlouho zraněný. Co se vám tehdy stalo?

Minulý rok, dva týdny před začátkem superligy jsem si podruhé vykloubil levé rameno. Doktor mi řekl, že jediná možnost, jak se vrátit zpět na hřiště, je operace. Tu jsem tedy podstoupil.



Už jste stoprocentně fit?

Cítím se fit, rameno drží, nijak mě neomezuje. Za to jsem maximálně rád. Trénovat jsem začal na konci ledna a do dresu jsem se oblékl na konci loňské sezony, to znamená necelých sedm měsíců po operaci.





Dokázal byste si představit život bez florbalu?

To asi ne. Pocházím z Otrokovic, kde taky má kariéra začala. Přesněji v deseti letech na základní škole T. G. Masaryka, kde nás třídní učitel Fritscher oslovil, jestli nechceme začít každou středu ráno hrávat florbal do školní tělocvičny, za což mu moc děkuji. Neváhal jsem. O florbalu už jsem věděl a párkrát si ho vyzkoušel na fotbalovém soustředění, kde jsme ho hrávali jako jinou aktivitu. Tak mi tehdy rodiče koupili první florbalovou hůl.



A začal jste hrávat …

Ano. Zanedlouho jsme hráli proti jiným školám. Měl jsem do toho obrovský zápal. Fotbal, který jsem do té doby hrával, vzal za své a já se věnoval jen děravému míčku. O otrokovických panterech jsem slyšel někdy v páté třídě. Hrát jsem za začal až v roce 2011. Tenkrát to byla regionální liga starších žáků.



Na co rád vzpomínáte?

Když se mi povedlo bodovat v prvním dvojzápase. Tou dobou prvoligoví muži vstupovali do play-off. Chodil jsem tehdy na službu pomáhat, sledoval jsem je a bavilo mě to. Absolutní lauf byl, když jsem viděl postup v baráži proti Spartě, kdy potřetí v řadě porazili muži Spartu 5:4 v prodloužení a postoupili tehdy do vysněné extraligy. Následující sezona byla super. Vidět nové hráče, ale i soupeře. To mě jen utvrdilo v tom, že bych taky jednou chtěl hrát nejvyšší soutěž.



A nakonec jste se dočkal…

Postupně jsem hrával ve vyšších kategoriích a díky trenérovi Lukáši Petříkovi, který nás trénoval v dorostu a Danu Foltovi, jenž tenkrát působil na lavičce prvního týmu, jsem poprvé začal chodit na mužské tréninky. Na nich jsem sbíral první zkušenosti, ale také i modřiny. Tímto zdravím Káju Ťopka. (smích) Premiérový superligový zápas jsem okusil v roce 2015 a v mužích působím až do současnosti.

Lukáš Volek

Klub: HU-FA Panthers Otrokovice

Pozice: útočník

Datum narození: 6. května 1997

Výška: 175 cm, váha: 64 kg

Bilance v letošní sezoně: 19 zápasů – 2 branky – 3 asistence – 5 kanadských bodů – 2trestné minuty