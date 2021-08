Podle slov dlouholetého předsedy fotbalového klubu SK Hvozdná Jana Hrazdiry, stojí za úspěchy v práci s mládeží celý tým představitelů, trenérů, a dalších lidí, kteří se o fotbal ve Hvozdné zajímají.

Jan Hrazdira, rodák z Hvozdné, se fotbalu věnuje již od dětských let.

„Tatínek kdysi fotbal hrál, i bratr, než se zranil. Já jsem fotbal hrál do dorostu, ale pak jsem skončil. Přesto jsem v tomto sportu pokračoval,“ zavzpomínal Jan Hrazdira, který zůstal na trávníku a v kopačkách dál, tentokrát jako fotbalový rozhodčí.

„Před svým prvním zápasem jako rozhodčí v roce 1995 jsem neměl trému, naopak, moc jsem se na to těšil. S tím pískáním mě vyhecovali kamarádi, ale samotný fotbal mě bavil, a tak jsem chtěl u něj zůstat,“ přiblížil Jan Hrazdira svůj začátek v rozhodcovském triku.

„Myslím, že jsem měl respekt u hráčů i diváků,“ ocenil.

Jak už to bývá v životě, chodí to stejně i ve sportu, zvlášť ve fotbale. Dobré časy střídají i ty horší, jedno vedení klubů střídají další, nová. Stejně jako ve Hvozdné, kde začal být tento sport na ústupu, přišlo nové vedení klubu i sem.

Nechyběl v něm ani pan Jan, který je od roku 1999 předsedou klubu hvozdenských fotbalistů.

„I když mi bylo tenkrát řečeno, že to bude jen na pár let, věnuji se tomu dodnes,“ usmál se Jan Hrazdira.

Podle jeho vyprávění se fotbalisté z Hvozdné dočkali za pár let historického úspěchu, kdy se „vyšvihli“ do první A třídy, kterou hráli tři roky.

A po úspěšných letech přišly ty neúspěšné, začali nám chybět hráči. Proto jsem se soustředili na výchovu mládeže,“ vysvětlil Jan.

Doplnil, že tak začali ve Hvozdné shánět kvalitního trenéra pro mládež. Postupně se základna malých fotbalistů ve Hvozdné začala plnit a fotbalovém „pažitu“ začalo být znovu živo.

„I když jsem to všechno začal, tak kapitán neopouští loď a není to jen má zásluha, jde o týmovou práci, fotbal není sport pro jednoho člověka, ale pro celou skupinu. V současnosti máme asi 60 aktivních dětí v tréninkových procesech, které vidíme na hřištích, šest trenérů s licencí, které dál trenérsky vzděláváme. Od začátku, kdy jsme se na mládež zaměřili, je dnes z těchto malých kluků v kopačkách několik fotbalistů Hvozdné, kteří v současnosti hrají okresní přebor. Ještě to není vrchol, líbila by se mi první B třída, snad se časem propracujeme, vydržíme a počkáme si,“ přeje Jan Hrazdira všem fotbalistům ve Hvozdné.