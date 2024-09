Ostravský Baník však od žlutomodrých fotbalistek inkasoval první branku v letošním ročníku 2. ligy.

Sobotní duel se hrál na hřišti v Radvanicích. Sledovalo ho 60 diváků.

Zlín začal zápas v dobrém rozpoložení. Hostující družstvo až do 20. minuty dobře bránilo. Potom se však Severomoravankám povedl nákop za zlínskou obranu a Baník se po lobu Babičové ujal vedení. Ve 34. minuté skórovala po rohu po dorážce Břenková a bylo to 2:0. Zlín pak nezvládl závěr prvního poločasu. Ve 40. minutě po ráně z dálky a po zaváhání brankářky Matlachové dala Krupníková třetí gól domácích a ve 44. minutě Waltrová přidala čtvrtou trefu do sítě Michaely Matlachové.

Ve druhé půli v bráně Zlína vystřídala Matlachovou Jana Batoušková. Zlepšil se i výkon zlínského týmu. Hostující hráčky bojovaly, nevypustily žádný souboj a odměnou jim byla korekce skóre, když v 52. minutě vystihla rozehrávku mezi domácími stoperkami Chodurová a svůj sólový nájezd zakončila střelou k tyči do branky Baníku. Stejná hráčka mohla za dvě minuty z podobné situace přidat druhou branku žlutomodrých fotbalistek, avšak tentokrát pouze nastřelila gólmanku Baníku.

,,V prvním poločase byl Baník, který do zápasu nastoupil v silné sestavě, lepší. Domácí hráčky předváděly technický fotbal. Paradoxně jsme dostali první gól až v době, kdy se hra začínala vyrovnávat. Po přestávce už jsme byli Ostravankám vyrovnaným soupeřem. Duel se tak rozhodl v první půli. Minimálně dva góly jsme však inkasovali zbytečně. Nicméně zejména výkon po změně stran je pro nás povzbuzením do dalších utkání,“ konstatoval po souboji na hřišti jednoho z aspirantů na postup do první ligy vedoucí týmu Zlína Pavel Sklenář.

V tabulce po 4. kole zlínské družstvo zůstalo na 9. místě. První je Baník Ostrava, před Teplicemi, třetí příčka patří Dynamu České Budějovice.

Další utkání Zlín odehraje v sobotu 14. září, kdy se na domácím hřišti střetne s Olomoucí. Zápas na Vršavě začíná už v 10 hodin.

FC BANÍK OSTRAVA – FC ZLÍN 4:1 (4:0)

Branky: 20. Babičová, 34. Břenková, 40. Krupníková, 44. Waltrová – 52. Chodurová.

FC Zlín: Matlachová (46. Batoušková) – Hrubá, Smetanová, Martáková, Bartlová, Janíková (34. Průchová), Marholtová, Chodurová (79. Čípová), Zdráhalová (78. Dorotovičová), Machů, Žalková (46. Možíšová).

Trenér: Radoslav Rojko, asistenti trenéra: Edita Novosadová, Radek Maršálek, vedoucí družstva: Pavel Sklenář.

DALŠÍ VÝSLEDKY 4. KOLA 2. LIGY ŽEN:

Sigma Olomouc – Sparta Praha B 3:4, FK Teplice – SK Líšeň 3:1, Dynamo České Budějovice – Dukla Praha 3:0, FC Hradec Králové – Prague Raptors FC 4:1.