Zápas začal lépe domácí celek. Loděnice byly do 10. minuty aktivnější a vypracovaly si jednu velkou šanci v 9. minutě, kdy míč skončil na břevně hostí. S přibývajícími minutami se však začaly kombinací prosazovat žlutomodré fotbalistky. Ve 12. minutě jim zajistila vedení Sára Korvasová a v 21. minutě přidala druhý gól družstva z krajského města po kolmé přihrávce za obranu Vendula Machů. Branky se ale vzápětí dočkal také tým z Opavska. Ve 23. minutě po dlouhém nákopu Natálie Varyšové z trestného kopu ze 40 metrů po nedorozumění ve zlínské obraně míč propadl až do branky. Do konce prvního poločasu potom hráčky FC TRINITY nevyužily několik velikých šancí, do kabin proto šly pouze s jednogólovým náskokem.