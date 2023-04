Druholigové fotbalistky Zlína o víkendu odehrají velmi důležitý zápas. V přímém souboji o šesté místo v tabulce vyzvou Teplice. Utkání se bude hrát v neděli 16. dubna na umělé trávě na Vršavě. Výkop je ve 14 hodin.

pozvánka na 2. fotbalovou ligu žen, Trinity Zlín - Teplice, na neděli 16. dubna 2023 | Foto: se svolením Pavla Sklenáře

,,O Teplicích toho moc nevíme. Na podzim jsme na teplické půdě s tímto soupeřem v neúplné sestavě zbytečně prohráli 1:3. V tomto duelu jsme po 15. minutách mohli vést 2:0, když na začátku střetnutí Barbora Marholtová a Magda Žalková promarnily velké šance. Naopak hned záhy jsme po chybách inkasovali dva slepené góly a v jednadvacáté minutě jsme prohrávali 0:2. Ve dvaatřicáté minutě sice Marholtová korigovala stav na 1:2, domácí však ve druhém poločase třetí trefou do sítě Jaškové potvrdili svoji výhru,“ zavzpomínal na podzimní souboj vedoucí zlínského celku Pavel Sklenář.

Ten také ví, že teplické družstvo má herní styl postavený na zabezpečené obraně.

,,V útoku Severočešky spoléhají na rychlou Lenku Galbavou, která prošla žákovskými týmy Sparty Praha a je společně se Simonou Perkovou se 4 góly nejlepší střelkyní družstva. Mezi jejich další opory patří bývalá mládežnická reprezentantka kapitánka a záložnice Leona Němcová. V Teplicích proti nám dobře zahrála v záloze také Nikola Drbalová,“ všiml si na podzim Sklenář.

Zlín do důležitého záchranářského zápasu půjde s pochopitelným záměrem.

,, Klíčové bude, abychom neinkasovali první branku. Naopak abychom první gól vstřelili my. Spokojeni budeme s jakoukoliv výhrou,“ potěšil by tříbodový zisk v nedělním duelu vedoucího týmu z Baťova města.

Do nedělního zápasu by žlutomodré holky měly nastoupit v sestavě, která se stabilizovala během prvních dvou kol. Nejistý je pouze start Petry Ševčíkové, která po zranění teprve začíná trénovat. Dlouhodobé problémy se zády má Zuzana Hanáčková. Lehce nemocná byla minulý týden Natálie Možíšová, ta by ale měla nastoupit.