Druholigové fotbalistky Zlína počítají další ztrátu. V sobotu odpoledne neuspěly na půdě Hradce Králové, kde se musely smířit s porážkou 0:4.

2. fotbalová liga žen, Hradec Králové - Trinity Zlín | Foto: se svolením Pavla Sklenáře

Od úvodních minut domácí tým vývoj duelu kontroloval. Hradec Králové se v 10. minutě po gólu Ringelové hlavou po rohu ujal vedení. Druhou branku přidala ve čtyřiadvacáté minutě po dalším rohu Vejrová.

Také nástup do druhého poločasu se Zlínu nepovedl. V 50. minutě proměnila penaltu Novotná a bylo to 3:0. O tři minuty později pak uzavřela gólový účet střetnutí opět Pavla Novotná pěknou střelou do šibenice z trestného kopu ze 20 metrů.

,,V zápase jsme podali špatný výkon. Chyběl nám důraz v osobních soubojích, problémy nám dělala rychlost domácích hráček a nedokázali jsme se prosazovat přes vysoké hráčky v královéhradecké obraně. Navíc jsme byli nedůslední v naší defenzívě. První dvě branky jsme inkasovali po přesně zahraných rohových kopech Východočešek,“ uznal vedoucí zlínského družstva Pavel Sklenář.

Celek z Baťova města se nezlepšil ani ve druhém poločase. Hosté se sice snažili, ale recept na překonání domácí gólmanky Mitanové nenašli.

,,Jedinou větší šanci na korigování výsledku měla až v 80. minutě ze sólové akce Ema Rozsypalová,“ upozornil Sklenář.

V tabulce po základní části skončil Zlín díky horšímu vzájemnému zápasu s Olomoucí na 8. místě.

Nyní se 2. liga rozdělí na dvě poloviny. Zlínský tým bude ve skupině o 5. až 8. místo bojovat o záchranu v soutěži a utká se dvakrát znovu s družstvem FC Praha, Teplicemi a Olomoucí.

FC HRADEC KRÁLOVÉ – FC TRINITY ZLÍN 4:0 (2:0)

Branky: 50. a 52. Novotná, 10. Ringelová, 24. Vejrová.

Zlín: Matlachová – Vyvlečková, Možíšová (62. Kalandrová), Martáková, Hrubá, Rozsypalová, Tomečková, Korvasová (72. Žalková), Machů, Marholtová, Bartlová (46. Čípová). Trenérka: Pavla Červenková, vedoucí družstva: Pavel Sklenář.