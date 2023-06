Fotbalistkám v Moravskoslezské divizi žen skončila sezona. V posledním 9. jarním kole se překvapení nekonalo. Holešov zdolal Březůvky a Uherský Brod rozstřílel Tečovice, Bezměrov neuspěl na hřišti Vlkoše.

Moravskoslezská divize žen, 9. jarní kolo, sobota 3. června a neděle 4. června 2023. | Foto: Slavomír Bednář mladší.

Při střelecké chutí byla opět uherskobrodská kanonýrka Kristýna Psotková, která dala v duelu s Tečovicemi 7 branek.

Ženskou divizi Skupinu B jednoznačně vyhrál Holešov, Uherský Brod skončil druhý, Březůvky čtvrté, Bezměrov devátý a Tečovice desáté.

HOLEŠOVSKÉ HOLKY – BŘEZŮVKY 4:2 (2:0)

,,V posledním zápase letošní sezony se na holešovském hřišti utkala dvě nejúspěšnější družstva v jarní části soutěže. V prvním poločase byl k vidění velmi kvalitní takticky vedený zápas, ve kterém měly domácí děvčata víc ze hry. Ty si také v 19. minutě po dobrých přízemních kombinacích vypracovaly zasloužený dvoubrankový náskok. V úvodu druhé půle se ale hra zvrhla do divočiny, protože hráčky hodily za hlavu taktické pokyny a k vidění byl fotbal nahoru dolů. Hosté ve 48. minutě Hanákovou korigovali stav na 2:1, ovšem za pět minut přidala po kombinaci na jeden dotek s Šiblovou a Samsonovou Sabina Rýdlová náš třetí gól. Hosté ovšem vzápětí využili zmatků v naší obraně, kdy se hráčky při odkopech tak dlouho nastřelovaly, až propadlý míč uklidila do naší prázdné brány Chudárková a bylo to 3:2. V jednašedesáté minutě si trio Samsonová, Rýdlová Šiblová zopakovalo povedenou kombinaci, tentokrát s přesnou koncovkou Pavly Šiblové a po této pohledné akci jsme vedli 4:2. Ve zbytku střetnutí se hra rozdrobila do spousty bolestivých soubojů, úplný závěr duelu jsme si pak po přeskupení záložní řady pohlídali,“ popsal vývoj nejzajímavějšího zápasu posledního jarního kola klubový šéftrenér Holešova Slavomír Bednář starší.

,,Kvůli zraněním a dovoleným jsme postrádali spoustu hráček ze základní sestavy. Družstvo i s náhradnicemi však zejména ve druhém poločase podalo velmi dobrý výkon. Škoda, že jsme neproměnili víc šancí, mohli jsme z Holešova odjet s ještě lepším výsledkem. Domácí ovšem dokázali trestat naše chyby,“ konstatoval po duelu první muž lavičky Březůvek Luboš Vodehnal.

Branky: Samsonová 2, Rýdlová, Šiblová – Hanáková, Chudárková.

Holešovské holky: Kateřina Slavíková – Slezáčková, Rýdlová, Samsonová, Šiblová, Hradilová, Burešová, Setinská, Vašíčková, Julie Slavíková, Karolína Slavíková. Na střídání: Bonková, Pospíšilíková, Kudlíková, Slezáková.

Březůvky: Vaculíková – Vodehnalová, Šárová, Urbánková, Marková, Ondrašíková, Hanáková, Vilhanová, Chudárková, Gregorová, Kubíčková. Na střídání: Bukovjanová, Vítková, Zábojníková.

UHERSKÝ BROD – TEČOVICE 15:0 (7:0)

,,Zápas hraný na hřišti v Havřicích jsme odehráli v tréninkovém tempu. Od začátku jsme v něm měli výraznou převahu, kterou jsme brankově zúročili. Spoustu dalších šancí jsme ještě neproměnili. Ve střetnutí s desátým celkem soutěže se nám dařila rozehrávka a soupeřky jsme přehrávali přízemní kombinací. Tečovice podaly snaživý výkon, nicméně za celý zápas se dostaly pouze jednou na dostřel naší brány. V koncovce se opět dařilo Kristýně Psotkové, která si 7 trefami do sítě Sabiny Barešové upevnila pozici královny střelkyň v letošním ročníku naší skupiny ženské fotbalové divize,“ užíval si s celým svým družstvem poslední duel sezony uherskobrodský trenér Jan Gazdík.

,,Domácí bez problémů potvrdili roli favorita. Uherský Brod v utkání dominoval. Slovácký tým nás přehrával ve všech fotbalových činnostech a dařilo se mu i v koncovce. Cesta ke zlepšení v našem družstvu bude ještě trnitá a náročná,“ pronesl po zápase tečovický kouč Daniel Mahdal.

Branky: Psotková 7, Kateřina Fojtíková 4, Karolová, Adamíková, Romana Fojtíková, Večeřová.

Uherský Brod: Dufková – Kročilová, Mrázková, Adamíková, Baná, Kateřina Fojtíková, Pavlíčková, Psotková, Romana Fojtíková, Večeřová, Smělíková. Na střídání: Vrábelová, Karolová, Němcová, Chlachulová.

Tečovice: Barešová – Turoňová, Sabáková, Zvonková, Králíková, Barbora Baštincová, Hrbáčková, Mičová, Spáčilová, Lidincová, Zatloukalová. Na střídání: Dědková, Vrbková.

VLKOŠ – BEZMĚROV 1:0 (0:0)

,,Duel jsme odehráli ve velmi oslabené sestavě. Nicméně družstvo od začátku do konce bojovalo. Do koncovky jsme se však nedostávali. O osudu střetnutí tak rozhodl nedůraz při akci Lucie Lipkové, která v 57. minutě vstřelila vítěznou branku Vlkoše,“ mrzela smolná porážka bezměrovského kouče Martina Kratochvíla.

Bezměrov: Gabriela Lipková – Michaela Pitnerová, Jordová, Adéla Pitnerová, Červíková, Novotná, Dočkalová, Šoberová, Klevetová, Trávníčková, Šišková. Na střídání: Houšková, Foltýnová.