Dominik vstoupil do Rally Bohemia vítězstvím na páteční první rychlostní zkoušce a přenocoval tak na čele celkového pořadí. Během celé soboty se pohyboval v první pětce s minimální ztrátou na nejlepší. Ve druhé etapě ale zlínského pilota přibrzdil defekt na Zvířetické rychlostní zkoušce.

FOTOGALERIE: Březík na Bohemce potvrdil progres, s pátou příčkou je spokojen

„Defekt nám trochu zkalil dobrý pocit z naší jízdy. Přišlo to někde na třetím kilometru a do teď nevíme o co přesně. Rozhodli jsme se neměnit gumu a těch deset kilometrů dojet, ale na konci jsem měl už velké obavy o auto. Nakonec vše dobře dopadlo a my se můžeme radovat z dalšího pódiového umístění,“ usmíval se v cíli Stříteský, jehož další závod čeká na konci srpna na domácí Barum Rally.

„Jsem spokojený s konečným umístěním a porcí mistrovských bodů, které si z Bohemky vezeme. Auto teď projde velkou repasí, abychom byli připraveni na Barumku, která může pořadím v mistrovství ještě hodně zamíchat,“ doplnil manager týmu Jaroslav Vančík.