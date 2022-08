Moje kamarádka Lenka Čeperová pracuje ve firmě Kalas Sportswear a dělá design pro belgický cyklistický tým Alpecin. Obě jsme byly nasát cyklistickou atmosféru při letošním Giro d´Ítalia. V Budapešti jsme trávily nějaký čas v zázemí stáje Alpecin. A v Maďarsku jsme od šéfa této belgické formace dostaly nabídku startovat na L´Étape du Tour de France.

Určitě to byla velmi zajímavá nabídka?

Pochopila jsem to tak, že Alpecin složil skupinu hobby cyklistů a že se tomuto týmu vyplatí i přes veškeré režie, aby tito cyklisté v L´Étape du Tour de France závodili v jejich dresech. Proto jsem se cítila jako závodník světových parametrů. Jejich podpora a servis byl opravdu neskutečný. Zaplatili za nás startovné, ubytování dva dny před závodem a dva dny po závodě, veškerou stravu, servis kol, dresy, oblečení, sportovní výživu. Mimochodem startovné na tento závod bylo 1300 euro. Proto jsem v květnu v Budapešti s účastí v L´Étape du Tour de France ani na chvíli neváhala.

Dnes začíná předprodej na zápas s AIK Stockholm. Vstupné je 500 korun

Jak jste se na závod připravovala?

Takový závod jsem jela poprvé v kariéře. Čas na přípravu od května do července jsem měla relativně krátký. Zaměřila jsem se hlavně na vytrvalost, abych měla v Alpách v pro mě doposud v nepředstavitelně dlouhých kopcích z čeho brát. Jinak přípravu na letošní cyklistickou sezonu jsem začala dost pozdě. Hlavně kvůli skialpinismu a letos až do konce dubna kvůli vynikajícím sněhovým podmínkám.

Kolik bylo ve Francii na startu cyklistů?

Na startu v Brianconu se sešlo zhruba 16 000 cyklistů. Nejvíc jich bylo z Evropy, ale byly tam i týmy z Kostariky, Brazílie, Mexika, nebo Severní Ameriky.

S jakou představou jste vyjela na trať?

Taktiku jsem měla postavenou jet co nejvíc v základní vytrvalosti. Ale netušila jsem, jestli závod stihnu dojet v limitu do cíle, nebo jestli ho vůbec dokončím. Na trati se mi ovšem dařilo. Dokonce jsem dlouho měla časovou rezervu. A to jsem ostřejší tempo jela až od 100. kilometru. Strašákem však byl závěrečný kopec do cíle na Alpe d´Huez. V něm stoupání serpentinami nekleslo pod devět procent.

Jaké byly v Alpách podmínky?

Počasí nám relativně přálo. Bylo slunečno a velmi teplo. Garmin mi v některých úsecích ukazoval až 36 stupňů. Hlavně pak v závěrečném stoupání. Osobně mi ale teplo nevadí. Kdyby pršelo, tak to by mi vůbec nevyhovovalo. Možná bych závod ani nejela. Neskutečně dlouhé sjezdy na ultra hladkém asfaltu by byly pro mě velmi nebezpečné. Nemám s nimi žádné zkušenosti.

Podívejte se: Na Fenerbahce dorazilo 6520 diváků. Fandil Soviš, Pašková a další

Jak jste se s nebezpečnými sjezdy dokázala vypořádat?

Sjezdy byly nekonečné. Bylo na nich spousta těžkých pádů. Několikrát na trati přistával vrtulník. To ještě umocnilo můj respekt. Ale zvládla jsem je.

Jaká bylo organizace v letošní L´Étape du Tour de France?

Závod se jel na absolutně uzavřené trati. A byl perfektně organizován neskutečným množstvím lidí. Před každou technickou pasáží stála policie a pořadatelé na motorkách. Navíc nás ještě akusticky usměrňovali v náročných pasážích ve sjezdech.

Jak se o Vás starala stáj Alpecin?

Náš tým měl na trati a na všech 3 vrcholech support. Záleželo mu na tom, abych eliminovala na minimum časové ztráty na běžných občerstvovačkách a závod dokončila v limitu. Normální občerstvovačky jsem nevyužívala, vždy jenom stan s vlajkou týmu Alpecin.

Jakým způsobem jste doplňovala energii?

Na doplnění energie jsem měla gely, tyčinky a ovocné smoothies od Powerbaru. Vezla jsem si sebou i kousek pečiva s arašídovým máslem, ale nakonec jsem ho nejedla.

Měla jste na trati nějakou krizi?

Největší ve 29 kilometrů dlouhém stoupání na Col de la Croix de Fer. To jsem celé jela bez pití. Těžké bylo i závěrečné stoupání na Alpe d´Hues. To se jelo ve velkém horku. V tomto úseku mi pomohl led v ponožkách, led za krkem i ledový ručník.

Posila! Slovácko před odvetou s Fenerbahce dotáhlo příchod Mihálika z Plzně

Na jaký jsme v závodu dosáhla výsledek?

Chtěla jsem ho dokončit pod 8 hodin. To se mi však nepodařilo. Nakonec jsem v něm zajela čas 8:39:23. V kategorii Women 3 jsem obsadila 8. místo. Do cíle v této kategorii dojelo 52 žen. V absolutním pořadí jsem z 378 žen dojela na 56 příčce.

Jak jste po závodu relaxovala?

V cíli nás čekali s deštníky lidé z týmu Alpecin. Tam jsem také odevzdala kolo, poté mě zavezli do hotelu, kde bylo pro účastníky rezervováno několik pokojů. Alpecin mi poskytla veškeré zázemí včetně týmového kuchaře. Prostě sen. Večer jsem odjela zpět na ubytovnu do místa startu do Brianconu. Následující den jsem ještě ve Francii odpočívala a další den už jsem se vydala na cestu domů do Česka. Ještě jsem se ale na 2 dny stavila u Gardského jezera.

Jak budete na L´Étape du Tour de France vzpomínat?

Atmosféra kolem trati byla fantastická. Stejná jako při Tour de France. Byly u ní tisíce fanoušků, jak to známe při Tour de France z televize. Diváci nás polévali vodou, nabízeli nám jídlo i pití. Pořád nás povzbuzovali. Prostě nádhera. Na druhou stranu jsem podél trati viděla desítky vyčerpaným cyklistů, kteří ze závodu odstoupili. Byl to opravdu těžký závod.

Lubomír Hotař