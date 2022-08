První možnost obdivovat vozy budou mít fanoušci již v pátek po 13. hodině. Všechny exponáty budou vystaveny tradičně před zlínským zámkem.

Barumka s novým promotérem bude ve velkém kvapíku. Start i cíl bude stísněn

„Spousta lidí se chodí dívat a fotografovat se s nimi. Každopádně popojíždění není nic pro staré závodní stroje, jsou určeny pro ostrou jízdu a režim. Snad nebude pršet, pokud ano, bude to zajímavé. Není totiž vůbec snadné kočírovat tyto stroje na ztvrdlých pneumatikách. Umět na nich jet ostrou jízdu je chvílemi hrdinský čin,“ usmívá se Samohýl.

Za volant historických speciálů opět usedne pár známých osobností. Bolek Polívka kvůli svému pracovnímu vytížení sice nedorazí, naopak s číslem jedna opět vyjede uznávaný lékař Jan Pirk.

„Všichni příchozí piloti budou rozděleni do třech týmů – moravského, českého a slovenského. Bude zajímavé, jak si to rozdají na trati, stejně pak jak to večer rozeberou v restauraci,“ zakončil šéf akce Ladislav Samohýl.