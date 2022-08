,,V turnaji byly naše výsledky jako na houpačce. Zvládli jsme však klíčové momenty a důležité zápasy,“ upozornil Jiří Suhrada.

Jeho výběr dokráčel ke zlatu přes velmi složitý hrací systém. Česko nejprve muselo bojovat v základní skupině, poté v nadstavbové skupině a pak ještě v play off, aby ve finále udolalo domácí Španělsko 1:0. O jedinou branku se postaral Martin Holba.

,,V celém turnaji i v utkání o první příčku nás podrželi brankáři. V duelu o zlato jsme navíc podali disciplinovaný výkon a mužstvo skvěle dodržovalo taktiku,“ chválil svůj celek Suhrada.

Ze zisku zlata se ve Valladolidu radovala také šestnáctka Česka. V sestavě tohoto týmu byli i Alex Nesrsta a Jan Uřičář z IHC Devils Zlín. Také tento výběr koučoval Jiří Suhrada.

Ve finále šestnáctek se střetli stejní soupeři, jako ve finálové partii osmnáctek. V souboji o zlato bylo opět úspěšnější naše mužstvo. Česko porazilo Španělsko 2:0.

,,V zápase hraném ve výborné atmosféře jsme byli víc na puku. Důležité rovněž bylo, že mužstvo hrálo obětavě a bojovalo od začátku do konce,“ děkoval svým svěřencům Jiří Suhrada za přístup k utkání i za předvedený výkon.

VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ EVROPY V INLINE HOKEJI 2022

MISTROVSTVÍ EVROPY DO 18 LET:

Základní skupina: Česko – Slovensko 2:1, Česko – Španělsko 3:4 po SN. Nadstavbová skupina: Česko – Francie 2:3, Česko – Itálie 2:1. Semifinále: Česko – Finsko 2:1 v prodloužení. Finále: Česko – Španělsko 1:0.

MISTROVSTVÍ EVROPY DO 16 LET:

Základní skupina: Česko – Španělsko 0:1, Česko – Finsko 4:1, Česko – Belgie 12:0. Semifinále: Česko – Slovensko 3:0. Finále: Česko – Španělsko 2:0 Lubomír Hotař