„Barumka je pro mě náročná faktem, že ji znám – kde to koho sežralo, kde kdo měl krizi, boural, co kde se děje. A o to pak jedu pomaleji a ztrácím. Nyní se pokusím nastavit hlavu tak, abych to vše dokázal eliminovat a naopak využil všech znalostí tratě,“ dodal rozhodně syn rovněž úspěšného soutěžáka Martina Březíka, spolumajitele pekařství.

Spokojen s rozjetou sezonou je celý jeho Samohýl Škoda Teamu. „Předsezonní cíl zatím plníme, jsme v top pětce, ale z dílčích úspěchů úplně nadšen nejsem. Jsou závody, kdy bychom chtěli jet rychleji, ale vše je o zkušenostech a ty mají posádky před námi mnohonásobně větší,“ upozornil 26letý automobilový závodník.

Oproti uplynulé sezoně přitom cítím posun. „Ať už ve znalostí tratí, auta či očekávání od jednotlivých závodů. Posun tady je, ale ještě nejsem tam, kde bychom chtěli být,“ zdůraznil.

V uplynulém ročníku mladá posádka cíl neviděla, stopku jim vystavila technická závada. Letos je čekají ve větší míře známé tratě, částečnou novinkou bude nedělní průjezd RZ Bunč.

„Sobotní část nás zavede na valašskou stranu, v podstatě kousek od míst, kde jsem vyrůstal. Proto většinu tratí dobře znám, i třeba ze startů na místních sprintech. Prostě víme, do čeho půjdeme. Za této situace se určitě těším na erzetu Držková a Semetín, ve Slušovicích budeme rovněž relativně doma a nemělo by nás nic překvapit. Naopak nedělní část závodu nabídne řadu nových pasáží, ať už test Bunč. Jeho začátek znám z testování, ale následnou pasáž do Košíků jsem v tomto směru nikdy nejel. To samé platí i pro začátek úseku Maják. Pindula pak je klasikou a legendou, kde se může v závěru ještě rozhodovat, případně je tam řada zrádných míst, které mohou promluvit do výsledků,“ upozornil Březík.

Co se týká počasí, předpovědi se aktuálně mění každou hodinou. „Asi až o víkendu budeme moudřejší, jak nakonec bude. Ale osobně bych si přál závodit co nejvíce na suchých asfaltech, na tvrdých gumách. Nerad bych laboroval s pneumatikami. V případě přeháněk tak mohou být podmínky na jednotlivých zkouškách docela rozdílné,“ těší se na domácí start lukovský jezdec.

Do sekretariátu soutěže dorazily přihlášky celkem 115 soutěžících z 21 států. Ve Zlíně se bude prezentovat téměř kompletní špička letošního evropského šampionátu, z prvních sedmi jezdců v průběžném hodnocení schází pouze Španěl Nil Solans. Z české špičky se mezi evropská jména bude chtít prosadit Jan Kopecký, Filip Mareš. „Na porovnání s evropskou konkurencí si počkejme do první klasické sekce v sobotu dopoledne,“ naznačuje šestadvacetiletý závodník, který stejně jako otec potvrzuje pozici nejrychlejšího pekaře.

„Jsem sedm let po maturitě a jsem sedm let v pekárně zaměstnán,“ usmívá se sympatický pilot. „Míchám těsto, peču. Prostě dělám vše, co je potřeba. Závodění je můj velký koníček,“ dodal s úsměvem Adam Březík.