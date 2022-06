„Bylo to opět velmi náročné. Velké horko a všude přítomný prach ze šotolinových pasáží dá posádkám vždy zabrat. Po páteční etapě jsem myslel, že Václav půjde před nás, takže jsme lehce přenastavili vůz dle mých pocitů a ono to vyšlo. Jelo se nám dobře a auto skvěle fungovalo,“ pochvaloval si na cílové rampě Kopecký.

Druhý v pořadí Václav Pech byl lehce rozčarovaný z rozhodnutí pořadatelů kvůli zvířenému prachu na šotolinových pasážích pouštět vozy do noční etapy na místo dvou minut s odstupem pouze jedné! „Včerejšek byl hodně vyrovnaný, takže je škoda, že rozhodnutí pěkného souboje přišlo od zeleného stolu. Nicméně v sobotu jsme jeli opět v pekelném tempu, jak nejlépe to šlo, kdy se dalo klidně rozhodnout na poslední nejdelší vložce. Byl to pěkný sport a ztráta necelých sedmi vteřin na takové náročné soutěži není žádná hrůza. Nakonec u nás převládá nad rozčarováním spíše sportovní nadšení,“ usmál se stříbrný pilot hustopečské soutěže.

Poklonu si zaslouží i třetí pilot v pořadí Filip Mareš, který se spolujezdce Radovanem Buchou a jejich vozem Škoda Fabia Rally 2 Evo po celou soutěž vedoucí dvojici zdárně sekundovali. „Určitě se nám hodili zkušenosti z minulého týdne na Rajdu Polském. Snažili jsme se s kluky držet tempo, i když možná to mohlo být i trochu lepší. Každopádně za třetí místo jsme moc rádi, navíc máme i vítězství ve slovenském šampionátu, když jsme za sebou udrželi poláka Grzyba. S výsledkem jsme velmi spokojeni," radoval se sympaťák Mareš na Hustopečském náměstí.

Nejlepším pilotem z našeho regionu byl na čtvrtém místě Dominik Stříteský s vozem Škoda Fabia R5, kterého o slušný výsledek nepřipravila ani páteční kolize v jednom z retardérů na trati. „Nakonec to nemělo žádný vliv. V sobotní etapě jsem se neustále hledal a úvod nám tak příliš nevyšel. Na šotolině toho zatím nemám moc najeto, proto jsem se stále učil. Pro diváky to ale mohla být velmi pěkná podívaná. Každopádně nějaké body do tabulky bereme. A co je hlavní, auto je v pořádku v cíli,“ oddechl si Stříteský.

Po delší době se na tratě rychlostních zkoušek vrátil pilot z Hutiska-Solance Miroslav Jakeš a mezi rozjetými soupeři si nepočínal vůbec špatně - až do poslední rychlostní zkoušky držel se svým Fordem Fiesta R5 MkII evo na parádní šesté pozici. Bohužel touhu spatřit cíl soutěže mu zhatila právě těsně před cílem posledního měřeného testu technická závada.

V kategorii vozů s jednou poháněnou nápravou neměl mezi vinicemi konkurenci zlínský pilot Jaromír Tarabus se spolujezdcem Danielem Trunkátem. S jejich vozem Peugeot 208 Rally4 najeli na druhého v pořadí Roberta Hordossyho s totožným vozem skvostný náskok dvou a tři čtvrtě minuty. „Soutěž to byla krásná a velmi jsme si ji užili. Nakonec i svezení na závěrečných šotolinách bylo dobré, protože se zvedl vítr a prach z předchozích průjezdů se rychleji rozfoukal. S dvoukolkou bych rád jel častěji smykem, ale zatím to tam ještě neumím úplně tak dávat a asi by to stejně tomuto vozu úplně nesvědčilo,“ pousmál se lišácky zlínský pilot a posteksl. „Přestože je ve dvoukolkách spousta rychlých pilotů, jedou většinou s neúplně nejsilnějším vozem a nám trochu schází konkurence,“ mrzí Tarabuse.

Součástí Hustopečské soutěže bylo i zápolení pilotů historických vozů, kde pořadí opanovala s obrovským náskokem posádka vozu Ford Escort RS Cosworth ve složení Vlastimil Neumann se spolujezdcem Martinem Hlavatým, která druhému v pořadí Miroslavu Janotovi s vozem Opel Kadet Coupe nadělila přes dvě a půl minuty. Stupně vítězů pak doplnil kroměřížský šoumen Josef Urban se Škodou 130 LR.

Výsledky 17. Rally Hustopeče 2022

1. Kopecký – Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) 1:18:12.4

2. Pech - Uhel (Ford Focus WRC) + 6.3

3. Mareš – Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) + 11.5

4. Stříteský – Hovorka (Škoda Fabia R5) + 2:05.5

5. Grzyb – Borko (Škoda Fabia Rally2 evo) + 2.27.4

6. Melichárek – Melichárek (Ford Fiesta RS WRC) + 3:40.0

7. Vlček - Skripová (Hyundai I20N Rally 2) + 4:05.7

8. Cvrček - Šálek (Škoda Fabia Rally2 evo) + 4:42.7

9. Trojan - Chlup (Škoda Fabia R5) + 5:38.2

10. Kurka - Janovská (Mini JCW WRC) + 5:55.5

…

15. Tarabus - Trunkát (Peugeot 208 Rally 4) + 8:15.1