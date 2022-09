FOTO: Narychlo slepená zlínská dvojice na světovém poháru uspěla

„Radek s Tomášem splnili druhý z cílů této sezony. Po postupu do extraligy mužů a zisku titulu v kategorii U23 mají před sebou poslední úkol a tím je ME v Německu. I zde budou mít v polovině září nejvyšší ambice. Bude to těžké, ale klukům věřím,“ netají se zlínský kouč.

Zlínská dvojice Dominik Otasek a Vendelín Helis obsadila pátou příčku, za ní skončili Vojtěch a Jáchym Baxovi. „Byl to byl další turnaj, který ukázal nejen jejich přednosti, ale i rezervy na nichž musíme zapracovat. Někteří nebyli se svým výkonem spokojeni, ale berme to jako další důležitý krok v naší společné cestě a tím by mělo být prosazení se na mezinárodní scéně,“ přeje si Milan Chovančík.