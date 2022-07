Pro Březíka to přitom byl teprve druhý start na Bohemce, kdy svůj první loni nedokončil. O to více si cení senzační druhé příčky v klasifikaci druhé etapy!

„Sosnovou a komplet sobotu jsem znal, ale neděli jsem v rychlém tempu nikdy nejel. Navíc zatím úplně nejsem příznivcem Bohemky, cítím se lépe na rozbitějších, užších cestách, které nabízí jiné soutěže, zejména v našem regionu. Ale v globálu mi to nakonec nevadilo, svezli jsme se na něčem jiném a získali cenné zkušenosti,“ oceňuje mladý zlínský pilot.

Na diváckých speciálkách v Sosnové a v Mladé Boleslavi zajeli Adam Březík s Ondřejem Krajčou šestý, resp. sedmý čas, v dalším průběhu se projevily menší zkušenosti s tratěmi na Turnovsku, Železnobrodsku a v okolí Malé Skály. V prvních průjezdech trojice zkoušek zajeli shodně osmé časy a stejný výsledek jim se ztrátou necelé minuty na lídra závodu patřil i při návratu do servisu po RZ5. A tento průběh se zásadně nezměnil ani v druhých průjezdech, kde posádka Samohýl ŠKODA Teamu zajela dva sedmé a jeden osmý čas. Spát šli se ztrátou 1,5 minuty na osmém místě.

„Očekávali jsme, že se nemůžeme rovnat s klukama, kteří tady jedou podesáté nebo podvacáté. To se také promítlo do časů. Jeli jsme bez chyb, dobře jsme zvolili i pneumatiky, ale prostě na tak širokých tratích si zatím tolik nevěřím, nedokážu na nich jet úplně na limitu. Proti loňsku jsme však zaznamenali určitý progres, na čemž můžeme stavět do budoucna," okomentoval první den Adam Březík.

Druhá etapa začínala Staroměstskou „erzetou“ po které přišel „Vinec“ a šotolinové Zvířetice. Na tomto novém úseku se Adam s Ondřejem poprvé v rámci českého hodnocení prosadili mezi tři nejrychlejší, zároveň se posunuli po výpadcích konkurence na šestou příčku absolutně. Po dalších dvou časech přišel druhý průjezd Zvířeticemi, kde z toho byl třetí čas absolutně a druhý mezi českými posádkami. Víkendové snažení dvojice zlínského týmu tak skončilo pátým místem absolutně a čtvrtým v rámci českého šampionátu.

„Po seznamovačkách jsem byl z testu Zvířetice až naštvaný, vyděšený, ta rychlostka na mě působila hodně divně. Vedla po polních cestách, rozbitějších spojovačkách mezi obcemi. Ale pak při závodě se nám úseky, kterých jsme se nejvíce obávali, nejvíce líbily. Navíc jsme si s Ondrou konečně poprvé rychle projeli i Vinec. Body za čtvrté místo do mistráku tak bereme všemi deseti, navíc se k tomu přidalo druhé místo v rámci druhé etapy! Takže to celkově nebylo úplně zlé," zhodnotil závěrečné kilometry Bohemie Adam Březík.

„Bohemka je svými tratěmi velmi pěkným závodem, ale také hodně specifická. Jedna etapa je více technická, než ta druhá. V první etapě jsme se snažili, ale časy tam nepadaly, každopádně oproti loňsku tam časový progres byl. Neděle už byla více rovinatá. Jak už řekl Adam, tak po tréninku jsme se báli nejvíce nové zkoušky Zvířetice, která byla z větší části šotolinová. Ale ve výsledku jsme si tuto zkoušku užili asi nejvíce. Chápu, že ne všem se líbila, my jsme to brali jako takové zpestření," doplnil spolujezdec Ondřej Krajča.

MČR v rally 2022 bude mít více než měsíční pauzu, po které čeká fanoušky domácí vrchol, zlínská Barum Czech Rally Zlín. „My už o tomto víkendu vyrazíme do Rakouska na závod ERT - Central Rallye Weiz, potom máme čtrnáct dní před zlínským startem naplánován Rallysprint Fulnek - Odry,“ nastínil plány Adam Březík.