„Jsme moc rádi, že děti si oblíbily házenou a s každým turnajem jejich výkonnost rostla. Do bojů se v tomto roce zapojilo 12 týmů, přes sto dětí, a další spolužáci jim fandili. Škola Křiby a její dva týmy se však do výsledků nepočítaly, neodehrály totiž dostatečný počet turnajům,“ upřesnil Kamil Neubauer, hlavní organizátor akce, jemuž při pořádání vždy pomáhal mladý tým dobrovolníků z řad studentek a hráček házené.

„Další ročník startuje v říjnu, přičemž již nyní se mohou hlásit zájemci o účast či představení házené ve školách,“ nabízí Kamil Neubauer.

Konečné pořadí: 1. ZŠ Tečovice A, 2. ZŠ Mysločovice 4. ročník, 3. ZŠ Tečovice B, 4. ZŠ Lukov 5. ročník tým A, 5. ZŠ Slovenská, 6. ZŠ Mysločovice 5. ročník, 7. Lukov 4. ročník A, 8. ZŠ Kvítková, 9. Lukov 4. ročník B, 10. Lukov 5. ročník B.

Z HISTORIE

V minulosti se ve Zlíně hrála Školní liga v miniházené, která však v pro nízký zájem škol zanikla. Před cca pěti lety začali trenéři HC Zlín navštěvovat zlínské i mimozlínské školy. Oslovili všechny zlínské školy i v okolí Zlína. V případě zájmu jednotlivých škol trenéři předváděli v rámci hodin tělocviku házenou a zároveň zapojovali děti do házené. Po dobu dvou let absolvovali hodně takových ukázek a od školního roku 2019-2020 se podařilo ligu obnovit se třemi školami. Odehrály se pouze dva turnaje a na dlouhou dobu se liga, kvůli Covidu, přerušila. Podařilo se ji obnovit až v letošním školním roce 2021-2022. Tentokrát se už do ligy přihlásilo šest škol…

Jsme asi jediný sport ve Zlíně a v jeho okolí, který soutěžní organizovanou formou nabízí dětem možnost si házenou vyzkoušet. Někteří učitelé jsou velice nadšeni, vítají tuto možnost a házenou do hodin tělocviku zapojují. Oslovujeme i další vyučující z jiných škol. Zájemci jsou vždy vítání, stačí nás kontaktovat.