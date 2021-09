Ženy nad 60 let: Jarmila Posseltová (Uherské Hradiště) 2:27:57.

Ženy do 59 let: Olga Blaťáková (Přerov) 1:50:58.

Ženy do 49 let: Jana Žaludková (Zlín) 1:36:22.

Ženy do 39 let: Silvie Zvonková (Zvonek Sport Valašské Klobouky) 1:34:29.

Ženy do 29 let: Petra Poučová (Nová Hradečná) 1:29:48.

Muži nad 60 let: Jiří Doležal (Rožnov pod Radhoštěm) 1:49:57.

Muži do 59 let: František Dosoudil (Top natur) 1:26:03.

Muži do 49 let: Martin Kučera (Eleven Run Team) 1:15:23.

Muži do 39 let: Ladislav Suk (VSK Univerzita Brno) 1:15:29.

Muži do 29 let: Vojtěch Sklenář (Kostelec u Holešova) 1:17:33.

Do cíle půlmaratonu doběhlo 272 běžců a běžkyň. Dále si ve Zlíně na čtvrtmaratonské trati zazávodilo dalších 307 vytrvalců, 78 štafet a 17 tandemů. Hlavnímu závodu předcházel rodinný Festivalový VIVA běh na 1400 metrů. Ten letos přilákal 525 dětí a dospělých běžců

Ta se v říjnu chystá na Kašavský kros a na začátku listopadu do Příluk na půlmaraton, kde si možná ale zaběhne maraton.

,,Byl to normální každodenní rodinný kolotoč. Koupání, chystání věcí do školy, rozčilování. Navíc nejmladší Oskar má rýmu. Takže jsem se vůbec nevyspala,“ prozradila Silvie Zvonková.

,,I když můj výsledný čas ve Zlíně byl letos o 5 minut a 8 sekund pomalejší, než loni, v cíli jsem byla dojatá. Došlo mi, jak jsem měla v červnu rozřezané břicho, jak mi manžel Milan musel pomáhat do postele. Ovšem ani letos Festivalovému půlmaratonu, hlavně příjemné atmosféře kolem něho, nešlo odolat,“ zdůraznila Zvonková, která po závodě relaxovala se svými třemi dětmi.

,,Cítila jsem se však pomalá. Dokonce jsem chtěla závod vzdát. To bych se ale na sebe nemohla podívat,“ přiznala vytrvalkyně z Valašských Klobouk.

Ta na jednadvacetikilometrové trati v centru Zlína bojovala od začátku do konce.

,,Byl to boj. Týden před závodem byl šílený. S manželem Milanem, který rovněž běžel Festivalový půlmaraton, jsme řešili hlídání dětí. Navíc mě v úterý chytla viróza s horečnou přes osmatřicet stupňů. Ve středu chtěly jít dcery ve Valašských Kloboukách na olympijský běh. V něm jsem se snažila rozhýbat. A i když jsem ho vyhrála, tak to byl děs. Navíc mě pořád zlobí tříslo. Takže jsem od středy pořádně nic nedělala. Jenom jsem se protahovala a věnovala se józe. V sobotu jsem si byla lehce zaklusat,“ svěřila se Silvie Zvonková.

,,Od 10. kilometru jsem však náskok největších soupeřek stahovala a v průběhu 12. kilometru jsem se probojovala na první místo. Od 15. kilometru jsem si už pobyt na zlaté příčce pohlídala. V tomto úseku jsem ale měla krizi. Dopředu mě však hnala spousta diváků podél trati i skvělá atmosféra kolem závodu. S výsledkem i dosaženým časem jsem maximálně spokojená. Do Zlína se proto příští rok ráda vrátím,“ slibuje čtyřiadvacetiletá Poučová.

Po závodě se snažil doplnit tekutiny, něco sníst a hlavně být co nejvíc s manželkou Anetou a dcerou Amálkou.

,,Na začátku se mi dařilo běžet ve vedoucí skupině. V ní jsem se udržel do 11. kilometru. Poté na mě přišla menší krize. Naštěstí jsem ji dokázal částečně překonat a do cíle jsem doběhl v solidním čase. Můj rozhodující úsek byl mezi jedenáctým až třináctým kilometrem. V této pasáži mě po krizi motivovala rodina, která mě čekala u trati na Podvesné. Ve zbytku závodu už jsem věděl, že nastolené tempo dokážu udržet,“ upozornil Sklenář na klíčové momenty.

Do závodu šel s jasnou představou. Nechtěl přepálit začátek. To se mu částečně povedlo.

,,V týdnu před závodem jsem měl v práci dovolenou. Takže jsem se snažil pokud možno odpočívat a jenom vyklusávat. Se spánkem to bylo obtížnější. Mé sedmiměsíční dceři totiž rostou zuby. Ve středu jsem se v rámci lehkého tréninku zúčastnil pětikilometrového Běhu olympijského dne v Holešově. Ani v pátek a v sobotu jsem nedělal nic zvláštního. Pouze jsem se byl proběhnout, doma jsem pomáhal manželce a snažil jsem se být co nejvíc s dcerou“ prozradil Vojtěch Sklenář, jak dolaďoval formu těsně před zlínským Festivalovým půlmaratonem.

Do první desítky výsledkové listiny se vešla spousta regionálních borců. Vojtěch Sklenář z Kostelce u Holešova skončil v čase 1:17:33 pátý, Filip Vabroušek (AK Zlín, 1:21:43) šestý, Andrej Višněvský (Sri Chinmoy Marathon Team Zlín, 1:23:44) sedmý, Jiří Klement z Lubné (Dressme.cz, 1:23:55) osmý, Milan Zvonek (Zvonek Sport Valašské Klobouky, 1:24:42) devátý a František Dosoudil z Hulína (Top natur, 1:26:03) desátý.

,,Ve Zlíně jsem chtěl dosáhnout na lepší výsledek, než v loňském roce, kdy jsem měl zdravotní problémy. Letos jsem tady chtěl vyhrát. V závodu jsem si však dával pozor, abych nepřepálil tempo, protože už tuto sobotu mě čeká Běh Emila Zátopka a za tři týdny se postavím na start půlmaratonu v Hradci Králové. Proto jsem běžel, co jsem potřeboval a hlídal jsem si nástupy soupeřů. Potěšilo mě, že na náročné trati se spoustou zatáček mě v horném počasí nepotkala žádná krize,“ uvedl v cíli vítězný Martin Kučera.

MARTIN KUČERA BĚŽEL, CO POTŘEBOVAL

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.