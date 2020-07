Uplynulá Rally Bohemia završila intenzivní přípravu fryštáckého pilota Erika Caise na úvodní soutěž letošního mistrovství Evropy ERC v Římě. Posádka Cais – Žáková obsadila s Fordem Fiestou R5 MkII osmou příčku v celkovém pořadí.

Erik Cais - rally Bohemia 2020 | Foto: Zdeněk Weiser

Říká se, že všechny cesty vedou do Říma. Erik Cais si cestou do italské metropole, kde za týden odstartuje evropský šampionát, odskočil do Mladé Boleslavi. Letošní Rally Bohemia byla fantastickou přípravou pro Rally Roma di Capitale. A zároveň generální zkouškou.