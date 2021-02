Futsalista Pavel Krajča mladší o tom, proč se Zlín nepřihlásil do 2. ligy

ROZHOVOR/ V loňské sezoně patřili futsalisté Zlína k nejlepším týmům druhé ligy. Do té letošní se však do druhé nejvyšší české futsalové soutěže z finančních důvodů nepřihlásili. Zlínští vysokoškoláci chtěli hrát pouze divizi. Ta ale kvůli koronavirovým omezením vůbec nezačne. Útočník Pavel Krajča mladší si tak s celým svým týmem na mistrovské souboje musí počkat až do podzimu.

futsalisté VŠSK Zlín

Proč jste se nepřihlásili do letošního ročníku 2. ligy? Bohužel jsme nesehnali dostatek finančních prostředků, abychom mohli ve 2. lize působit. Samozřejmě to hráče i vedení klubu mrzí. Podobně na tom ale byly i týmy Třince, VŠB Ostravy, Jakubčovic a Opavy. Kterou soutěž měl klub VŠSK Zlín hrát? Přihlásili jsme se do divizní skupiny F. Chtěli jsme tuto soutěž vyhrát. Ale ta se v letošní sezoně kvůli koronaviru nakonec hrát nebude. Jak hodnotíte vystoupení Zlína v posledním ročníku 2. ligy? Se smíšenými pocity. Naším cílem bylo umístit se do 3. místa. Bohužel jsme nezvládli některé důležité zápasy. Navíc jsme se v několika utkáních kvůli fotbalovým povinnostem některých hráčů nesešli v silné sestavě. To nás stálo zisk spousty bodů. Konečná 4. příčka je však v podmínkách, v jakých ve Zlíně působíme, dobrým počinem. V tabulce jsme za sebou nechali například ambiciózní Jeseník. Navíc na umístění na bronzové pozici, kterou obsadili brněnští Žabinští Vlci, nám chyběl jeden bod. Kdo v poslední sezoně patřil k tahounům zlínského mužstva? Nerad bych vyzdvihoval konkrétní hráče. Nejpodstatnější je, že už šest sezon náš klub funguje. Navíc se nám v poslední druholigové sezoně ustálil kádr a máme skvělou partu. Všechny hráče futsal baví. Ozývají se nám i další zájemci, kteří by chtěli za Zlín hrát. V minulosti jsme řešili opačný problém. Těžko jsme skládali sestavu. To ale bylo způsobené povahami a myšlením některých hráčů, kteří Zlín v minulých sezonách reprezentovali. Proč jste loni na podzim hráli jenom Pohár SFČR? Protože se nezačala hrát divize. V národním poháru jsme vyhráli krajské finále s Komárovicemi 6:1. V osmifinále nám ovšem los již tradičně přisoudil velkého favorita Chrudim. Tento duel jsme prohráli 0:7. Co rozhodlo souboj s Chrudimí? Pro dobrý výsledek v tomto duelu jsme udělali maximum. Mužstvo se na něho poctivě připravilo. Souboje s Chrudimí jsou pro nás vždy velkým futsalovým svátkem. Bohužel utkání se hrálo poslední den před vládním nařízením o omezení počtu diváků na sportovních zápasech ve středu 30. září. Proto do hlediště přišlo míň diváků, než jsme čekali. Navíc jsme v tomto zápase nevstřelili žádnou branku. Proto jsme byli po pohárovém střetnutí mírně zklamaní. Duel s několikanásobným mistrem republiky jsme si ale užili. Byla to pro nás další obrovská futsalová zkušenost. Výsledek sice vypadá hrozivě, Chrudim ale takovým rozdílem běžně poráží i celky z 1. ligy. Porážku s velkým favoritem určitě nebereme jako ostudu. Co v současné době futsalisté Zlína dělají? To co pravděpodobně všichni amatérští sportovci v Česku. Většinou se připravují individuálně. Se spoluhráči jsem samozřejmě v kontaktu. S některými se společně, pokud je to možné, věnujeme různým sportovním aktivitám. Jak se Vy udržujete v kondici? V aktuální situaci se snažím kombinovat posilovnu, běh, běžky, tenis a pomalu se blíží počasí i na kolo. Tato doba ve sportu výrazně rozevírá nůžky mezi dětmi, varují Hálovi Přečíst článek › Bude Zlín ještě někdy hrát 2. ligu? Věřím, že ano. Finanční náročnost soutěže je však velká. Navíc 2. liga ve skupině východ ztratila po odhlášení spousty dalších týmů na atraktivitě. Budoucnost ukáže, jak se situace kolem zlínského futsalu bude vyvíjet. Jaká je vlastně historie futsalu ve Zlíně? Klub byl založený Lukášem Pantálkem v roce 2014. Původním záměrem bylo, že mužstvo UTB Football Zlín bude hrávat univerzitní přátelské zápasy. Brány 2. ligy se Zlínu otevřely po vítězství na univerzitních hrách v Římě v roce 2014. Postupně se měnil i název klubu. V první druholigové sezoně jsme obsadili 3. místo. Ovšem díky pozdě zaplaceným členským příspěvkům nám FAČR zkontumovala některá utkání. Proto jsme se v tabulce propadli až na 7. příčku. Ve 2. lize jsme nikdy nehráli o sestup. Naopak trápili jsme spoustu kvalitních mužstev. Jaké jsou největší úspěchy zlínského futsalu? V roce 2014 mužstvo Zlína vyhrálo univerzitní hry v Římě. V roce 2018 jsme vybojovali bronzové medaile ve stejném turnaji v Barceloně. Mezi další velké úspěchy patří dvakrát postup do semifinále v poháru Svazu futsalu České republiky. Celkem třikrát jsme v domácím prostředí v duelech v národním poháru přivítali nejúspěšnější tým české futsalové historie Chrudim. Jednou v roce 2019 jsme v Českém poháru odehráli skvělé utkání před vynikající diváckou kulisou proti budoucímu mistrovi republiky Spartě Praha. Někteří zlínští hráči byli nominováni do reprezentací Česka. Kdo působil v národním mužstvu? Já jsem si zahrál na akademickém mistrovství světa v Kazachstánu. Brankář Roman Vitásek si zachytal v mezinárodním turnaji ve výběru Česka do 21 let. Další gólman Dalibor Jedlička reprezentoval Českou reprezentaci neslyšících. Kdo další v minulosti patřil ke známým zlínským futsalovým tvářím? Nerad bych na někoho zapomněl. V každé sezoně se vždycky objevil nějaký hráč, nebo hráči, kteří byli oporami a tahouny. Spíš bych se zmínil o lidech, kteří se i ve skromných podmínkách postarali o vznik a dosavadní fungování klubu. O koho se konkrétně jedná? Na začátku to byl Lukáš Pantálek. Jak už jsem prozradil, ten zlínský futsalový klub založil a společně s trenérem Antonínem Bradáčem ho také na začátku vedl. Po vstupu do 2. ligy roli hlavního trenéra převzal zkušený Pavel Postava starší. Tomu v následné druholigové sezoně pomáhal Rostislav Slobodian. V posledních sezonách se o chod zlínského futsalového klubu starám já společně s otcem Pavlem Krajčou starším. Ale Rostislav Slobodian nám i přes jeho velké pracovní vytížení pomáhá s vyřizování důležitých záležitostí. Podporuje nás i spousta sponzorů. V současném období se nejde nezeptat se na koronavirus. Jaký je Váš názor na tento nebezpečný vir? Z celé té situace, která trvá již rok, mám smíšené pocity. Je to čím dál víc náročnější po psychické stránce. Pro někoho je to bohužel i likvidační. Mně osobně se nelíbí, že nemůžeme sportovat i přesto, že není prokázáno vysoké riziko nákazy při sportu. Myslím si, že už nezabírají ani čím dál přísnější vládní opatření. Nicméně tuto nemoc nechci zlehčovat, protože mám ve svém blízkém okolí lidi, kteří si koronavirem prošli jak s lehčím, tak i s těžším průběhem. Rozhodně je potřeba ochránit ty nejvíc ohrožené skupiny obyvatel. Jaké máte v nejbližším období sportovní plány? Jak jsem už uvedl výše, snažím se pracovat především na sobě. Stále věřím, že se situace co nejdřív zlepší a budeme všichni moci znovu sportovat a věnovat se naším aktivitám, jak jsme byli zvyklí.

