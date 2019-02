Rozhodující třetí utkání o postup na finálový turnaj Celostátní ligy si vynutili sáloví fotbalisté Zlína. Svěřenci trenéra Zdeňka Juliny si napravili reputaci po bolestivém zápase v Kladně, kde kvůli dvojité zlomenině nohy nedohrál brankář Soukeník, a v otrokovickém azylu zvítězili 6:1.

Zlínští futsalisté (v oranžových dresech). Ilustrační foto. | Foto: Jan Zahnaš

„Nebylo to tak snadné, jak ukazuje výsledek. Byl to divný zápas a i složitý, soupeř urputně bránil, my do něj bušili, pořád něco vymýšleli. Sice jsme šli rychle do vedení, ale dlouho se nám nedařilo přidat druhý gól,“ přiznal Julina, právě autor druhé, rozdílové trefy.