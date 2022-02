,,V 6. minutě jsme si vypracovali vedení 3:0. Hosté ale záhy korigovali stav na 3:2. Ovšem ještě v prvním poločase se nám znovu podařilo dvakrát skórovat. Po přestávce už jsme byli lepším celkem. Nový Jičín jsme přehrávali pohybem a rychlou kombinací. V závěru zápasu už hosté rezignovali,“ informoval forvard Pavel Krajča mladší o prvním utkání.

Ve druhém čtvrtfinále na novojičínské půdě Zlín bez dvou opor Rostislava Slobodiana a Ondřeje Žáčka, ale se střelcem Davidem Sklenářem v sestavě, zvítězil 3:2.

,,Na severu Moravy nás čekal daleko těžší souboj. Naštěstí se nám v něm povedla první polovina zápasu. Po ní jsme vedli 2:1. V této pasáži střetnutí jsme byli produktivní v koncovce. Ve druhé dvacetiminutovce se Nový Jičín zlepšil. My jsme však dobře bránili a výhru a tím i postup do semifinále jsme uhájili. Bylo to i díky tomu, že nás po celý průběh utkání výrazně podržel gólman Vitásek. Domácí dali druhou branku až v předposlední minutě při power play,“ hodnotil spokojený Krajča mladší druhou čtvrtfinálovou partii.

V semifinále se zlínské mužstvo střetne s Trojanovicemi. Série hraná rovněž na dva vítězné zápasy začíná v sobotu 26. února ve Zlíně. Výkop duelu ve sportovní hale Datart je v 19 hodin. Druhý souboj je na programu v neděli 6. března ve sportovní hale v Čeladné. Případná třetí rozhodující partie by se hrála v pátek 11. března opět ve Zlíně.

VÝSLEDKY ČTVRTFINÁLE PLAY OFF (na dva vítězné zápasy):

1. zápas: VŠSK ZLÍN – TOP DOGS NOVÝ JIČÍN 15:4 (5:2)

Branky Zlína: Slobodian 5, Krajča ml. 5, Tomaštík 2, Žáček, Hlobil, Foral.

2. zápas: TOP DOGS NOVÝ JIČÍN – VŠSK ZLÍN 2:3 (1:2)

Branky Zlína: Sklenář 2, Foral.

Zlín: Vitásek – Pavel Krajča ml., Kašík, Žáček, Foral, Juhás, Tomaštík, Slobodian, Votava, Hlobil, Sklenář. Vedoucí mužstva: Pavel Krajča st..