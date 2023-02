Hosté do utkání nastoupili ve velmi okleštěné sestavě s Romanem Vitáskem v bráně a pouze se šesti hráči v poli. Přesto vývoj zápasu od začátku do konce kontrolovali. V 5. minutě jim zajistil vedení nejlepší zlínský divizní futsalový střelec Roman Foral a za dvě minuty stejný hráč skóroval podruhé a bylo to 0:2. Ve 13. minutě přidal třetí gól Zlína Krajča. Teprve potom se v koncovce prosadili domácí, kteří minutu před koncem prvního poločasu korigovali stav na 1:3.