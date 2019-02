Po roce panování Moravské Třebové se pohárová trofej přestěhovala do Prahy. Hráči Chemcomexu totiž opanovali sobotní finálový turnaj Českého poháru v sálovém fotbale ve Zlíně, kde změřila síly osmička nejlepších.

„Konečně se nám po delší odmlce podařilo vyhrát nějakou soutěž, neboť jak v celostátní lize, tak v evropských pohárech jsme nedokázali proklouznout do závěrečné fáze, oddechl si spokojený prezident pražského Chemcomexu Milan Semmler.

Pořádající domácí tým skončil smolně před branami semifinále jen kvůli menšímu počtu nastřílených branek v minitabulce tří nejlepších týmů skupiny. „Je to určitě velká škoda, neboť jsme ve třech duelech inkasovali pouze jedinou branku, navíc z penalty. Postup do semifinále byl ale nakonec velmi blízko a v závěrečném duelu s Rudolfovem jsme se vypjali k výbornému výkonu. Chtěli jsme dát ten nejlepší dárek našemu hrajícímu kouči Zdeňku Julinovi, který v těchto dnech slaví čtyřicátiny, což se nám nakonec nepodařilo. Teď už se ale musíme soustředit na nadcházející čtvrtfinále play off celostátní ligy. Již v neděli vyrážíme na dalekou cestu k prvnímu utkání do Kladna,“ okomentoval dění na zlínské palubovce prezident klubu Josef Soukeník.

Finále Českého poháru se hrálo ve Zlíně poprvé a pořadatelé se jej zhostili se ctí. „S organizováním turnajů ve Zlínském kraji máme letité zkušenosti, ať už to byla utkání Final Four, nebo Ligy mistrů, která proběhla ve sportovních halách v Luhačovicích a v Otrokovicích. Navíc ve dnech 2. a 3. března proběhne v nově zrekonstruované Městské sportovní hale v Otrokovicích závěrečné Final Four celostátní ligy, a tak bylo pohárové klání ve Zlíně pro místní organizátory takovou generálkou,“ přiznal tiskový mluvčí federace sálového fotbalu Petr Koseček. „Možná je na škodu, že se poháru nemohlo zúčastnit více týmů ze Zlínského kraje, poněvadž ve stejném termínu probíhalo v otrokovické hale semifinále krajské ligy a do budoucna je určitě zapotřebí skloubit termíny nižších soutěží s národním pohárem,“ dodal Petr Koseček.

Výsledky finálového turnaje ve Zlíně: SKUPINA A: Futsal Zlín – Suchá Voda 5:0 (3:0) Haloda 3, Kahaja, Chvíla, Větřní – PCO Rudolfov 2:3 (1:0) Grznárik 2 – Hačka, Vejvar 2, Futsal Zlín – Větřní 0:1 (0:0) Weinhard, Suchá Voda – PCO Rudolfov 0:9 (0:6) Hačka 4, Kuna, Hric, Pouzar 2, Vejvar, PCO Rudolfov – Futsal Zlín 0:1 (0:0) Světlík, Větřní – Suchá Voda 3:0 (3:0) Grznárik, Klimeš, Ješina. SKUPINA B: Moravská Třebová – AC Sparta Praha 2:2, (1:1) 3:2 na penalty, Papajčík 2 – Nedvěd, Golovko, CHEMCOMEX Praha – Futsal Varnsdorf 5:0 (2:0) Zapletal 2, Šnídl, Šafránek 2, Mor. Třebová – CHEMCOMEX Praha 0:2 (0:0) Rott 2, Sparta Praha – Futsal Varnsdorf 5:3 (2:1) Koláček, Vošta, Polák, Štefančík, Koláček – Damnitz, Kučera 2, Varnsdorf – Šakalí hněv Moravská Třebová 1:5 (1:4) Lošťák 3, Kočiš, Papajčík – Kučer, CHEMCOMEX Praha – Sparta Praha 1:1 (0:1) na penalty 3:2, Šnídl – Vošta. Semifinále: Rudolfov – Sparta Praha 6:3 (4:0) Hačka 2, Pouzar 3, Vejvar – Koláček, Vošta, Polák, Větřní – CHEMCOMEX Praha 0:9 (0:4) Šnídl 3, Bužík 2, Bialek 2, Zapletal a Rott. O 3. místo: Větřní – Sparta Praha na penalty 8:9. Finále: Rudolfov – CHEMCOMEX Praha 0:5 (0:2) Zapletal 2, Doležal, Bužík 2.